To je hram slovenskega rokometa

4000 gledalcev, morda še kakšen več. Toliko rokometnih navdušencev že dolgo s tribun ni podpiralo slovenskih rokometašev. Sploh ob predpostavki, da jim nasproti niso stali velikani evropskega rokometa, ki bi bili sami po sebi velik magnet za gledalce. Nasproti so jim stali Nizozemci, a v igri je bilo ogromno, v igri je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo. Varovancem Veselina Vujovića je uspelo! Po najkrajši možni poti so se uvrstili na tekmovanje, na igrišču pa so hitro začutili podporo s tribun in odigrali neobremenjeno, sproščeno.

Navdušeni nad vzdušjem so bili tisti, ki so ga ustvarjali, navdušeni so bili igralci, ki v izjavah po končanem obračunu niso mogli mimo navijačev. Dajali so jim krila, pomagali, ko so se za hip gostje skušali približati, njihovo glasno podporo so začutili že ob uradni predstavitvi. Bilo je zelo čustveno že pred samim začetkom obračuna, ko sta na igrišče stopila legendarna reprezentantaLuka Žvižej inUroš Zorman in napovedala rokometno simfonijo, ki se bo prav v Zlatorogu zgodila 24. oktobra, svoje so dodali rokometaši na invalidskih vozičkih, ki so s strani Celja Pivovarne Laško prejeli spominske drese.