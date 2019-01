'To je moja konferenca, lepo bi bilo, če več govorite o meni kot Nadalu'

"Najprej, nisem razumel prvega dela vprašanja. Trenutno je to moja novinarska konferenca, pa bi bilo lepo, če več govorite o meni kot Nadalu. Če želite govoriti o najinem morebitnem obračunu, lahko govorimo o tem, če oba zmagava v polfinalu," je Novak Đoković hitro končal temo Rafael Nadal.

Đoković je spregovoril tudi o domnevni zahtevi, da trening opravi za zaprtimi vrati. Zanikal je, da bi sam to zahteval, priznal pa je, da je neizmerno užival. "Tudi sam sem videl, da se to vrti v medijih, češ da sem vztrajal, da imam zaprti trening. A to nikakor ni res. Ne vem, kaj se je zgodilo, nikoli nisem rekel nič o zaprtem treningu," je še dejala številka ena svetovnega tenisa.

"Enostavno sem odšel na trening na Margaret Court in tam nikogar ni bilo. Užival sem. Mogoče se je tako odločil eden od organizatorjev turnirja. Resnično ne vem. Drugače pa me vidite vsak dan, zagotovo me ne pogrešate," se je nasmejal Đoković.

Nato je eden od novinarjev Srba vprašal, ali si lahko ogleda naslednji trening Noleta. Srb je odgovoril: "Seveda. Lahko se tudi usedete na mojo klop in mi svetujete."