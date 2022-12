'Ali ni lepše videti, ko iz vode prihajajo ženske noge?'

Enakopravnost med spoloma je že nekaj časa eno od vodil Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Potem ko je bilo v zadnjem času v olimpijski program vključenih nekaj disciplin, v katerih so začele tekmovati tudi ženske predstavnice, je zdaj očitno napočil trenutek tudi za vključitev moških v sicer za njih atipične športne discipline.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je tako konec prejšnjega tedna odobril zahtevo Svetovne federacije vodnih športov (World Aquatics), da bodo tudi moški lahko v bodoče del olimpijskega tekmovanja v umetnostnem plavanju. Do nedavna bolj znanem kot sinhrono plavanje. Že na naslednjih olimpijskih igrah v Parizu 2024 bodo torej moški predstavniki sodelovali v ekipnem delu tekmovanja, čeprav s tem omenjena enakopravnost med spoloma – vsaj številčno – ne bo izpolnjena, saj bosta v osemčlanski olimpijski reprezentanci lahko tekmovala le dva umetnostna plavalca. "Vodni športi so univerzalni, moški pa so dokazali, da so vrhunski umetnostni plavalci," je dejal predsednik Svetovne federacije vodnih športov Husain Al-Musallam in nadaljeval: "Veselim se, da bom že čez slabi dve leti priča novostim v umetnostnem plavanju. To bo neka nova dimenzija v tem športu, zagotovo dobrodošla novost, ki bi znala dvigniti priljubljenost discipline."

icon-expand Mednarodni olimpijski komite (MOK) je konec prejšnjega tedna odobril zahtevo Svetovne federacije vodnih športov (World Aquatics), da bodo tudi moški lahko v bodoče del olimpijskega tekmovanja v umetnostnem plavanju. FOTO: AFP

Plavalci so v preteklosti že nastopili v umetnostnem plavanju na tekmovalni ravni, in sicer na svetovnih prvenstvih od leta 2015. Američan Bill May je bil sploh prvi moški svetovni prvak v kategoriji mešanih dvojic, po zaključku kariere pa se je posvetil trenerskemu poklicu in postal eden od vodilnih zagovornikov sprememb. "Vključevanje moških tekmovalcev v olimpijsko umetnostno plavanje se je še ne tako dolgo nazaj zdelo kot misija nemogoče. Priča smo pravi mali revoluciji v našem športu. Zahvaljujoč vztrajnosti in potrpežljivosti tekmovalcev, bomo kmalu na olimpijskih igrah premierno lahko spodbujali tudi moške predstavnike. Njihove sanje se bodo uresničile v francoski prestolnici," je vzhičeno razpredal May. Ameriškega kolega je pred kratkim v italijanskih medijih podprl tudi aktualni svetovni prvak v mešanih dvojicah Giorgio Minisini. "Odločitev MOK-a in Svetovne federacije vodnih športov pomeni morda največjo prelomnico v zgodovini umetnostnega plavanja. S tem bomo postali zgled za celotno olimpijsko gibanje. Verjamem, da z vključitvijo moških sinhronih plavalcev omenjena športna disciplina lahko postane eden od najbolj privlačnih športov na igrah v Parizu," je sporočil odlični Italijan.

icon-expand Nekdanja svetovna prvakinja v umetnostnem plavanju, Varvara Subbotina, je prepričana, da bi omenjena športna disciplina morala ostati v izključni domeni žensk. FOTO: AP