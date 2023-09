To je Novakov svet, vsi ostali so le gostje

Danil Medvedjev je le zadnja žrtev neusmiljenega Novaka Đokovića. Rus je leta 2021 svoj edini turnir za grand slam osvojil v New Yorku, na največjem teniškem stadionu Arthur Ash. Takrat mu je to uspelo proti Đokoviću, ko je Srb lovil sloviti koledarski grand slam, povrh vsega pa je Medvedjev to storil na obletnico poroke z ženo Dario. Letos se je znova znašel v enakem položaju. V polfinalu je z eno najboljših predstav v svoji karieri celo premagal "slavnega" Carlosa Alcaraza, kot ga je sam poimenoval. Finale letošnjega OP ZDA je po naključju prav tako bil odigran na dan obletnice poroke in vse je bilo pripravljeno za to, da v svojem slogu pokvari slavje favorita, a na drugi strani je stal človek, ki živi svoje sanje in uživa v uničenju sanj drugih.

"Če bi vedel, da imata danes obletnico, bi rezultat mogoče ..." je v šali med govorom takoj po finalu Darii in Danilu dejal nasmejani Đoković. Sledile so že standardne pohvale na račun nasprotnika in seveda obvezno prepričevanje, da bo slej kot prej znova osvojil kakšnega od turnirjev velike četverice. Đoković in Medvedjev sta si na nek način podobna, saj oba velik del svoje kariere nista uživala statusa vsesplošno sprejetega ljubljenca občinstva. Ravno nasprotno. Oba sta na teniških igriščih sila iskrena in zelo čustvena. Posledično na tribunah največjih stadionov na svetu občinstvo velikokrat glasneje proslavlja poteze njunih nasprotnikov.