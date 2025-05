'To je polfinale končnice in tu ni več prostora za popravni izpit'

Obe polfinalni paru napovedujeta razburljiva in kakovostna obračuna, saj se bodo pomerile ekipe, ki so v letošnji sezoni navdušile z odlično formo in borbenim pristopom. Mesto v velikem finalu si bosta zagotovili moštvi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi. "To je polfinale končnice in tu ni več prostora za popravne izpite, zato je povsem jasno, da bo čutiti pritisk," za uradno spletno stran Slovana pravi desni zunanji igralec Gašper Hrastnik in dodaja: "Ampak po drugi strani – prav za take tekme smo delali celo sezono. To so trenutki, za katere treniraš, in verjamem, da smo kot ekipa pripravljeni fizično in psihično. V takih tekmah moraš pritisk obrniti v dodatno motivacijo."