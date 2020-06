"To je raketa. To je mašina, ki te lahko pelje okoli sveta"

27-metrska tekmovalna jadrnica Way of life, ki je nekoč pod imenom Morning Glory postavljala rekorde na dolgih regatah in velja za eno najhitrejših na svetu, bi lahko bila kot prva jadrnica doslej slovensko orožje na velikih čezoceanskih regatah. Vsaj tako načrtujejo slovenski jadralci. V njeni notranjosti je ob vseh posteljah in štedilnikih jasno, da lahko s celotno posadko avtonomno zelo dolgo vztraja na odprtih morjih.