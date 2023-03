To pa je podvig: Slovenija v elitnem delu kvalifikacij

Iz drugega dela kvalifikacij so se med 20 ekip poleg Slovenije in Kazahstana uvrstile še reprezentance Španije, Gruzije, Armenije, Portugalske, Poljske, Hrvaške, Romunije, Francije, Italije, Ukrajine in Slovaške kot prvouvrščene ekipe ter Azerbajdžan, Finska in Srbija kot drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip iz 12 skupin se bo pomerilo še za preostala štiri mesta med kvalifikacijsko elito. V zadnjem delu kvalifikacij bodo reprezentance razdelili v pet skupin po štiri, prvaki skupin pa se bodo prebili na SP. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se bodo pomerile za še dve mesti na SP.

Za zdaj še ni znano, kje bo deseto svetovno prvenstvo. Potekalo bo predvidoma septembra in oktobra prihodnje leto. Največ naslovov ima od uvedbe tekmovanja leta 1989 Brazilija (5), dvakrat je slavila Španija, po en naslov pa imata še Argentina in Portugalska, ki bo branila naslov. "Drugi polčas smo začeli dobro, dobili smo potreben nalet. A še vedno prva menjava 2. polčasa ni bila prava. Ko so prišli na teren Žiga, Matej, Klemen in Jeremy, so prav oni naredili energetski preobrat, stisnili Kazahstan in potem smo leteli na krilih te dobre igre in skupaj nam je uspelo narediti preobrat," je bil v izjavi za uradno spletno stran NZS izčrpen selektor Tomi Horvat. "V prvem polčasu smo pokazali boljšo igro, kot pa je to kazal rezultat. Vedeti moramo, da smo igrali proti vrhunski reprezentanci Kazahstana. To je ekipa, ki kaznuje vsako najmanjšo napako. Tako je bilo tudi v prvem polčasu. Ob polčasu je presodil naš ekipni duh, ta dobra atmosfera, ki vlada v reprezentanci. Nismo dovolili, da bi v nekaj minutah uničil sedem dni kakovostnega dela in druženja. V prvem polčasu smo si otežili situacijo, a si med polčasom zbistrili glave in skupaj kot ekipa obrnili rezultat ter pokazali pravi kolektivni duh," je dodal Žiga Čeh.