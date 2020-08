To pa je priznanje: celjska rokometna šola najboljša v Evropi

To kar sami gradijo že ves čas delovanja, kar mnogi govorijo že dolgo in kar je Celjska rokometna šola proizvedla skozi leta, je Evropska rokometna zveza pred začetkom spremenjene lige prvakov sedaj tudi uradno potrdila. Namreč pri EHF so objavili lestvico desetih najboljših in primernih rokometnih sredin, kjer proizvedejo največje število bodočih rokometnih superzvezdnikov, oziroma igralcev, ki lahko igrajo na najvišjem nivoju rokometa.

Pri EHF so ob lestvici zapisali slednje: "Seme je ključ do letine. Kot v vseh športih, je tudi v rokometu iskanje in vzgoja talentov ključnega pomena za uspeh. Toda katera je najboljša akademija za mlade rokometaše med 32 ekipami (op. v ženski in moški konkurenci), ki so del tekmovanja v EHF Ligi prvakov? Po našem mnenju je vrstni red Top 10 takšen, kot smo ga navedli spodaj. Prosimo pa vas, športne ljubitelje, da tudi vi izberete svojega najboljšega!" Po enem dnevu glasovanja je celjski klub trenutno daleč pred vsemi tudi po mnenju navijačev. Prejel je namreč kar 90% vseh oddanih glasov. S tem se potrjuje usmeritev kluba, ki je bila začrtana že pred leti in so jo kot eno temeljnih, oziroma kar osrednjih točk zapisali v Trajnostnem poročilu, ki so ga izdali v začetku leta.



Seznam TOP 10 klubov po mnenju EHF in pripis mnenja o Celju:

1. RK Celje Pivovarna Laško

2. Budučnost

3. FTC-Rail Cargo Hungaria

4. HC PPD Zagreb

5. RK Krim Mercator

6. Barcelona

7. HC Podravka Vegeta

8. Aalborg Handbold

9. FC Porto Sofarma

10. Elverum Handball