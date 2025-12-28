To pa je priznanje: Novaku dolgoletna pogodba v Flensburgu

Domen Novak na reprezentančne priprave, ki se bodo začele prvi dan novega leta, prihaja z odlično popotnico. Desnokrilni rokometaš je za 14. zmago Flensburga med nemško elito - ob tekmi več za tri točke na drugem mestu zaostaja za vodilnim Magdeburgom - je tekmecem nasul osem golov. Odlična predstava pa ni bila edini razlog za veselje. Njegov klub, ki se mu je pridružil, pred začetkom te sezone, je dosedanjo dvoletno podobno nadgradil s podaljšanjem še za štiri dodatne sezone. 27-letnik bo tako barve kluba s severa Nemčije branil vse do poletja 2031.

"V Flensburgu se počutim zelo dobro, klub in trenerski štab mi zelo zaupata. Navijači, dvorana in celotno okolje so nekaj posebnega. Zato mi je hitro postalo jasno: tukaj želim ostati dolgoročno in biti uspešen skupaj s klubom," je za uradno spletno stran kluba dejal slovenski reprezentant, ki je v nemški ligi dosegel že 61 golov.