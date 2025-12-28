Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

To pa je priznanje: Novaku dolgoletna pogodba v Flensburgu

Ljubljana, 28. 12. 2025 08.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Domen Novak

Slovenski reprezentant Domen Novak bo član nemškega velikana Flensburga vse do poletja 2031.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domen Novak na reprezentančne priprave, ki se bodo začele prvi dan novega leta, prihaja z odlično popotnico. Desnokrilni rokometaš je za 14. zmago Flensburga med nemško elito - ob tekmi več za tri točke na drugem mestu zaostaja za vodilnim Magdeburgom - je tekmecem nasul osem golov. Odlična predstava pa ni bila edini razlog za veselje. Njegov klub, ki se mu je pridružil, pred začetkom te sezone, je dosedanjo dvoletno podobno nadgradil s podaljšanjem še za štiri dodatne sezone. 27-letnik bo tako barve kluba s severa Nemčije branil vse do poletja 2031.

"V Flensburgu se počutim zelo dobro, klub in trenerski štab mi zelo zaupata. Navijači, dvorana in celotno okolje so nekaj posebnega. Zato mi je hitro postalo jasno: tukaj želim ostati dolgoročno in biti uspešen skupaj s klubom," je za uradno spletno stran kluba dejal slovenski reprezentant, ki je v nemški ligi dosegel že 61 golov.

Preberi še Novak bo zamenjal klub, a ostaja v Nemčiji

"Domen dela zelo profesionalno, je željan učenja in v ekipo prinaša veliko kakovosti. Doseženi goli kažejo, kako dosledno dela na sebi. Prevzema odgovornost in ima še vedno velik potencial. Je pomemben del naše igre – zdaj in v prihodnjih letih," pa s pohvalami ni skoparil nekdanji slovenski reprezentant na klopi Flensburga, Aleš Pajovič.

Novak je športno pot začel pri Krimu, predhodniku Ljubljane, v sezoni 2017/18 zaigral za Slovan, naslednjo sezono pa preživel pri Dobovi. Sledil je prestop v Celje, poleti 2021 pa se je podal k Wetzlarju, pri katerem je igral štiri sezone.

Aleš Pajović
Aleš Pajović
FOTO: AP

Za slovensko izbrano vrsto je prvič nastopil aprila 2021, do danes pa zanjo zbral 58 nastopov in zabil 107 zadetkov. Del nje bo tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Edino domačo pripravljalno tekmo pred odhodom v Skandinavijo bo Slovenije 6. januarja odigrala v Trebnjem proti Kuvajtu. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih sistema Eventim.

rokomet novak

Bitka spolov: Sabalenka in Kyrgios prepričana v zmago

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
zadovoljna
Portal
Danes je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
vizita
Portal
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
moskisvet
Portal
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
okusno
Portal
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425