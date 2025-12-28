To pa je priznanje: Novaku dolgoletna pogodba v Flensburgu

Domen Novak na reprezentančne priprave, ki se bodo začele prvi dan novega leta, prihaja z odlično popotnico. Desnokrilni rokometaš je za 14. zmago Flensburga med nemško elito - ob tekmi več za tri točke na drugem mestu zaostaja za vodilnim Magdeburgom - je tekmecem nasul osem golov. Odlična predstava pa ni bila edini razlog za veselje. Njegov klub, ki se mu je pridružil, pred začetkom te sezone, je dosedanjo dvoletno podobno nadgradil s podaljšanjem še za štiri dodatne sezone. 27-letnik bo tako barve kluba s severa Nemčije branil vse do poletja 2031.
"V Flensburgu se počutim zelo dobro, klub in trenerski štab mi zelo zaupata. Navijači, dvorana in celotno okolje so nekaj posebnega. Zato mi je hitro postalo jasno: tukaj želim ostati dolgoročno in biti uspešen skupaj s klubom," je za uradno spletno stran kluba dejal slovenski reprezentant, ki je v nemški ligi dosegel že 61 golov.
"Domen dela zelo profesionalno, je željan učenja in v ekipo prinaša veliko kakovosti. Doseženi goli kažejo, kako dosledno dela na sebi. Prevzema odgovornost in ima še vedno velik potencial. Je pomemben del naše igre – zdaj in v prihodnjih letih," pa s pohvalami ni skoparil nekdanji slovenski reprezentant na klopi Flensburga, Aleš Pajovič.
Novak je športno pot začel pri Krimu, predhodniku Ljubljane, v sezoni 2017/18 zaigral za Slovan, naslednjo sezono pa preživel pri Dobovi. Sledil je prestop v Celje, poleti 2021 pa se je podal k Wetzlarju, pri katerem je igral štiri sezone.
Za slovensko izbrano vrsto je prvič nastopil aprila 2021, do danes pa zanjo zbral 58 nastopov in zabil 107 zadetkov. Del nje bo tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Edino domačo pripravljalno tekmo pred odhodom v Skandinavijo bo Slovenije 6. januarja odigrala v Trebnjem proti Kuvajtu. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih sistema Eventim.
