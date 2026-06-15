To pa je priznanje: Slovenija bo gostila Kongres EHF in EP do 20 let

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"Najprej bi iskreno čestital Blažu Jancu in Domnu Makucu za izjemen uspeh v Kölnu. Ponosni smo, da sta oba osvojila naslov, še posebej pa nas veseli, da je Makuc s predstavami prepričljivo osvojil naziv MVP. Takšni individualni in ekipni dosežki so navdih za celoten slovenski rokomet. Iskrene čestitke tudi Nejcu Cehtetu, ki je morda zaključni turnir sklenil z nekoliko grenkim priokusom. A verjamem, da bo čez nekaj časa, ko se bo ozrl nazaj, ponosen na doseženo. Ne more se vsakdo pohvaliti z nastopom v finalu najelitnejšega tekmovanja," je po zadnjem dejanju rokometne sezone za uradno spletno stran krovne zveze dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Bor Rozman.

Bor Rozman FOTO: Luka Kotnik

Predsednik RZS je v nadaljevanju izrazil izjemno zadovoljstvo z velikim uspehom slovenske delegacije izven igrišč. "Uspelo nam je zagotoviti organizacijo kongresa Evropske rokometne zveze, ki bo prihodnjo jesen potekal v Sloveniji. Gre za dogodek izjemnega pomena za povezovanje slovenskega rokometa in utrjevanje našega položaja v evropskem prostoru, še posebej zato, ker se bodo na kongresu sprejemale pomembne odločitve, ki bodo vplivale na prihodnji razvoj našega športa," je za uradno spletno stran RZS nadaljeval Rozman in poudaril pomen dogodka, ki bo v Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom 2027.

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"Ob tem smo pridobili tudi organizacijo evropskega prvenstva za fante do 20 let v letu 2028. To bo nova priložnost, da pokažemo naše organizacijske sposobnosti na najvišji ravni, hkrati pa bo imela naša reprezentanca na domačem terenu odlično priložnost za odmeven rezultat," je še zadovoljno dodal Rozman. Evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let bo leta 2028 tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za izvrstno prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. Turnir za mlajše moške selekcije v letu 2028 (M18) je bil dodeljen še Severni Makedoniji, obe tekmovanji pa bosta izvedeni v juliju in avgustu.

Miha Pantelić FOTO: Twitter

Slovenija bo tako čez dobri dve leti nadaljevala z gostiteljstvom rokometnih tekmovanj na najvišji ravni. Leta 2004 je gostila evropsko moško člansko prvenstvo (Ljubljana, Celje, Velenje, Koper). Po premoru so v zadnjih letih v Celju gostovala evropska prvenstva za dekleta do 19 (2017, 2021) in 17 (2019) let ter za fante do 20 (2018, 2024) in 18 (2020) let. Po soorganizaciji članskega evropskega prvenstva za rokometašice 2022 (Celje in Ljubljana) je istega leta poleti Celje gostilo še svetovno prvenstvo za rokometašice do 20 let.

Prisotnost slovenskih predstavnikov na zasedanjih organov EHF



"V Kölnu smo opravili še vrsto drugih uspešnih sestankov in aktivnosti. Veseli me močna slovenska prisotnost – predstavniki Celja in Slovana so sodelovali na srečanju Foruma rokometnih klubov (Forum Club Handball), ki ga kot direktor vodi Gregor Planteu. Naš generalni sekretar Miha Pantelič je kot član Odbora evropskih lig (EHF European Leagues) sodeloval tudi na skupščini tega združenja, ki je s podpisom memoranduma z EHF naredilo pomemben korak k še večjemu vplivu lig na ključne odločitve v evropskem rokometu," je o aktivnostih slovenskih predstavnikov v Kölnu še dodal predsednik Rozman.

Gros in Janc med kandidati za Odbor športnikov EHF

Ana Gros in Blaž Janc sta bila na predlog RZS evidentirana med kandidate za Odbor evropskih rokometašev in rokometašic pri EHF (Handball Players Board - EHPB). Ta bo štel šest članov – dva rokometaša in dve rokometašici bodo na letošnjih volitvah izvolili igralci sami, dva člana pa bo neposredno imenoval Izvršni odbor EHF.



Blaž Janc FOTO: Profimedia

Poleg sveže igralsko upokojene Gros, nekdanje slovenske kapetanke in pete rokometašice v zgodovini, ki je v Ligi prvakinj presegla mejo 1000 zadetkov, so kandidatke še Sara Senvald (Hrvaška), Kathrine Heindahl (Danska), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (Španija), Antje Döll (Nemčija), Vilde Mortensen Ingstad (Norveška), Andrea Lekić (Srbija) in Lea Schüpbach (Švica). Medtem ob Jancu, ki je v Könu osmič zapored nastopil na zaključnem turnirju Lige prvakov in osvojil četrto laskavo lovoriko, pa kandidirajo še Filip Glavaš (Hrvaška), Rasmus Lauge Schmidt (Danska), Gonzalo Perez de Vargas Moreno (Španija), Nebojša Simić (Črna gora) in Samuel Zehnder (Švica).



Novosti na področju reprezentančnih in klubskih tekmovanj



Evropsko prvenstvo za ženske leta 2030 bo potekalo v Belgiji in Franciji, izvršni odbor pa je pustil odprto možnost, da se soorganizaciji pridruži še Švica. Omenjeno evropsko prvenstvo bo prvo žensko prvenstvo, ki bo potekalo po novem tekmovalnem sistemu. Ta na prvi stopnici končnice prinaša četrtfinalne boje.