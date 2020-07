To pa je priznanje: Šmarni gori naziv najboljše tekme v gorskih tekih vseh časov

Šmarna gora je v boju za laskavi naziv ugnala teke na daljše razdalje; na goro Fudži, Sierre Zinal, Three Peaks Race, Kepler Challenge 60k, Mount Kinabalu International Climbathon, Giir Di Mont, Canfranc Canfranc, Jungfrau Marathon, Pikes Peak Marathon, K42 Argentina ter klasične teke La Montee Grand Ballon, Snowdon International, Hochfelln Berglauf, Challenge Stellin, Kitzbühel Hornlauf, Skala Opp, Drei Zinnen, Mount Washington Road Race, Grossglockner Berglauf, Schlickeralm Lauf in Trofeo Vanoni. Na koncu so se v četrtfinale prebili Sierre Zinal, K42 Argentina, Canfranc Canfranc in Three Peaks Race med dolgimi razdaljami ter Šmarna gora, Mount Washington Road Race, Grossglockner Berglauf in Snowdon International med klasičnimi. Zadnji tekmec ljubljanskih prirediteljev je bil K42 Argentina. "Za vse nas je to res izredno priznanje. Tek gostimo vse od leta 2001, kar 18-krat tudi sklepno tekmo sezone. Ko smo se prijavili, v tej imenitni konkurenci seveda nismo računali na zmago, saj smo imeli uveljavljene in odmevne tekmece. A očitno smo prepričali z organizacijo, gostoljubnostjo, bližino in urejenostjo infrastrukture, pa tudi s progo, ki na 10 km nudi 700 metrov višinske razlike," je povedal Miha Ledinek, ki je že od samega začetka na različne načine vpet v tekmovanje.