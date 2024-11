To pa je priznanje: Urška Žolnir Jugovar direktorica krovne mednarodne zveze

Evropska judo zveza z novo sestavo izvršnega odbora tako vstopa v novo obdobje, ki obljublja še več inovacij in projektov za krepitev juda na evropski in globalni ravni. Ob ponovni izvolitvi je predsednik Evropske judo zveze Dr. Laszlo Toth povedal naslednje: "Zahvaljujem se vam za vašo podporo v zadnjih 900 dneh in želim, da še naprej trdo delamo skupaj kot družina. Mislim, da lahko proslavimo tesno sodelovanje z IJF, moj cilj je, da smo del IJF, da sledimo njihovim usmeritvam. Zahvaljujem se predsedniku IJF Mariusu Vizerju za podporo. Okrepili smo našo ekipo, saj smo vključili več držav: Nemčijo, Francijo, Gruzijo, Italijo in Španijo, ponosni pa smo lahko tudi na olimpijske medaliste in strokovnjake, ki so vključeni v ekipo: Urška Žolnir Jugovar, Gevrise Emane, Ivan Todorov, Alexandr Jatskevitch, Sezer Huysuz, Moshe Ponte in David Kevkhishvili."