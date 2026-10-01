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To pa je redko viden podvig: Slovenec na evropskem prizorišču zabil 16 golov

Budimpešta, 01. 10. 2026 07.18 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
RD Slovan - RK Celje

Rokometaši RD LL Grosist Slovan so zanesljivo osvojili prvi par točk v novi sezoni EHF Evropske lige. Ugnali so Tatabanyjo, že v torek jih v Hali Tivoli čaka obračun z islandskim nasprotnikom. Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Tim Cokan s 16 goli, kar je redko viden podvig na evropskih igriščih.

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Z lepo predstavo in vodstvom vseh 60 minut so na Madžarskem izjemno odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. V skupini H je sicer islandski Valur visoko premagal danski Mors-Thy z 39:28.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

V 24. minuti so po simultanki Tima Cokana, ki je v prvi polovici tekme iz desetih poskusov dosegel kar devet golov gostje iz Ljubljane povedli za tri gole (13:10), tik pred koncem polčasa pa je Belorus Kiril Samoila povišal na +4 (18:14). Ljubljančani so imeli v prvem polčasu kar 90-odstotni met, iz 20 poskusov sta po enkrat zgrešila le Tim Cokan in Mirko Latković.

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Gosti so v drugem polčasu prikazali zbrano in preudarno igro. V 36. minuti so po golih Staša Skubeta iz igre in Cokana s sedemmetrovke povišali na +5 (23:18). Osem minut kasneje je njihova prednost znašala šest zadetkov (28:22), v 47. minuti pa je Domen Tajnik zadel za +7 (30:23).

Ekipa pod vodstvom Uroša Zormana je odigrala kakovostno tekmo, z malo tehničnimi napakami, solidno obrambo in hitrimi protinapadi. V drugem krogu bo Slovan v torek igral v Hali Tivoli proti islandskem Valurju. 

Tim Cokan je blestel na Madžarskem.
Tim Cokan je blestel na Madžarskem.
FOTO: RD Slovan

"Zavoljo pomembnosti tekme in prve mednarodne v tej sezoni smo začeli malce v krču, a smo se hitro zbrali. Prikazali smo učinkovito predstavo, dosegli tudi številne gole iz protinapadov. V obrambi je bilo nekaj napak, v tem elementu igre imamo še veliko rezerv. Gremo tekmo po tekmo, že v soboto nas v državnem prvenstvu čaka Škofljica, čez nekaj dni sledi evropski dvoboj proti Valurju," je po obračunu na Madžarskem povedal izjemno razpoloženi Tim Cokan.

Izid: 
Tatabanya (Mad) : RD LL Grosist Slovan 31:36 (16:18)
Tatabanya: Szekely, Ando, Terjek 1, Mosindi 4, Bodo 4, Damatrin 3 (2), Eles 5 (1), Papp 3, Sztraka 1, Temesvari, Grigoras 3, Karai 3, Vajda, Molnar 1, Žitnikov 2, Toth 1.RD LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Ferlin, Slatinek Jovičić 3, Latković 2, Trivković 1, Cokan 16 (7), Pipp, Tajnik 1, Mlivić 1, Samoila 7, Knavs, Brozović, Skube 2, Žabić 3. * Sedemmetrovke: Tatabanya 4 (3), LL Grosist Slovan 7 (7).

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rokomet slovan

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