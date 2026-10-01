To pa je redko viden podvig: Slovenec na evropskem prizorišču zabil 16 golov

Z lepo predstavo in vodstvom vseh 60 minut so na Madžarskem izjemno odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. V skupini H je sicer islandski Valur visoko premagal danski Mors-Thy z 39:28.

V 24. minuti so po simultanki Tima Cokana , ki je v prvi polovici tekme iz desetih poskusov dosegel kar devet golov gostje iz Ljubljane povedli za tri gole (13:10), tik pred koncem polčasa pa je Belorus Kiril Samoila povišal na +4 (18:14). Ljubljančani so imeli v prvem polčasu kar 90-odstotni met, iz 20 poskusov sta po enkrat zgrešila le Tim Cokan in Mirko Latković .

Prvaki še drugič na kolenih v prvenstvu: 'Moramo v vseh pogledih še bolj delati'

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Gosti so v drugem polčasu prikazali zbrano in preudarno igro. V 36. minuti so po golih Staša Skubeta iz igre in Cokana s sedemmetrovke povišali na +5 (23:18). Osem minut kasneje je njihova prednost znašala šest zadetkov (28:22), v 47. minuti pa je Domen Tajnik zadel za +7 (30:23).

Ekipa pod vodstvom Uroša Zormana je odigrala kakovostno tekmo, z malo tehničnimi napakami, solidno obrambo in hitrimi protinapadi. V drugem krogu bo Slovan v torek igral v Hali Tivoli proti islandskem Valurju.