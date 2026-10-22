Točka iz Belgije, ki odpira vrata prvemu mestu: 'Potrebujemo še domači zmagi'

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Slovenska vrsta, 11. na evropski lestvici, se je proti belgijski, ki je 16., kljub začetni pobudi znašla v zaostanku v sedmi minuti, ko je vratar Dries Vrancken stekel v napad, naredil višek, po njegovi podaji pa je zadel Benneth Vaelen.

Matej Fideršek in Tomislav Horvat FOTO: NZS.si

Slovenija, pri kateri je poškodovanega Jureta Subana naknadno zamenjal Mihael Čop, pa je hitro odgovorila. V 11. minuti je močno z leve strani z levico zadel Benjamin Tušar. Toda še pred koncem polčasa so v 19. minuti domači znova povedli, z dobro individualno akcijo je zadel Marvin Ghislandi in postavil izid polčasa.



Preobrat



V drugem sta sicer precej izenačeni ekipi takoj imeli obetavne akcije, v 25. pa so gostitelji zadeli okvir vrat. Slovenci so imeli svoje, tudi zelo lepe priložnosti za izenačenje, to so iskali tudi z vratarjem-igralcem. Po minuti odmora, tekla je 37. minuta, je v igro v tej vlogi vstopil Benjamin Tušar. Slovenci so pletli mrežo okoli belgijskega gola, nagrajeni pa so bili v 38. minuti, ko je po podaji Žige Čeha pred vrati žogo s peto v belgijsko mrežo usmeril Luka Čop za končnih 2:2.

Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik

"Čestitam ekipi. Odigrali smo zelo dobro tekmo. Belgija je vrhunska ekipa, zato moram pohvaliti naše fante. Najmanj to točko smo si zaslužili. Zato smo šli tudi na koncu po zmago. Ni nam uspelo, a sem zadovoljen. Ko osvojiš točko v gosteh, si lahko zadovoljen. Izredno sem zadovoljen s tem, kako smo igrali. Bili smo bližje zmagi kot Belgija, a žoga ni hotela v gol. Super, čestitke še enkrat za to točko. Pred nami sta dve domači tekmi. Moramo biti na takšni ravni, kot smo bili danes. Tekaško je bilo to zelo dobro. Celo tekmo smo jih stiskali, v drugem polčasu skoraj niso prišli na našo polovico. Pokazali smo, kako se igra sodoben futsal. Manjka nam še malce tehnične dovršenosti pri zaključkih in podajah, a smo Slovenija. Vse ostalo smo oddelali na vrhunski ravni," je po tekmi za uradno spletno stran NZS izčrpno povedal selektor Tomislav Horvat.

"Celo tekmo smo bili boljši tekmec, prejeli smo dva smešna gola. Vedeli smo, da gremo v Belgijo. Zavedali smo se, da moramo nekaj prinesti domov. To nam je uspelo. Če bi izgubili, bi bilo nadaljevanje kvalifikacij težko. Zato smo srečni s to točko. Zdaj potrebujemo dve zmagi doma za napredovanje. Naredili bomo vse, da nam uspe," je povedal Jeremy Bukovec.

Jeremy Bukovec FOTO: Luka Kotnik

"Lovili smo jih, tekma je bila zahtevna. Vedeli smo, da se bodo postavili nazaj, nam prepustili posest in prežali na protinapade. Trudili smo se, da izgubimo čim manj žog, da jim ne damo tistega, v čemer so najboljši. V prvem polčasu so nam dali gol. Celo tekmo smo jih lovili in jih uspeli ujeti. Veseli smo točke," pa je dodal Luka Čop.



15. medsebojna tekma



To je bil četrti remi Slovenije na 15. medsebojni tekmi z Belgijo, ob tem ima še štiri zmage in sedem porazov. Slovenijo so zastopali Jeremy Bukovec (Gradec), Žiga Čeh (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Klemen Duščak (Novo Vrijeme Makarska), Jure Suban (Novo Vrijeme Makarska), Adrijan Trstenjak (Novo Vrijeme Makarska), Uroš Đurič (Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Jakob Rems (Siliko), Alen Zgonc (Siliko) in Mihael Čop (Dinamo).



Kvalifikacije se nadaljujejo novembra



Slovenska vrsta bo do konca kvalifikacij 6. novembra gostila Norveško, 10. novembra Belgijo, 27. februarja pa bo gostovala na Norveškem. V glavnem delu kvalifikacij nastopa 36 reprezentanc v 12 skupinah. V elitni del se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih osem drugouvrščenih pa se bo za štiri dodatna mesta pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

V elitnem delu bo 20 reprezentanc razdeljenih v pet skupin. Zmagovalke skupin se bodo uvrstile na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale zaključne dodatne kvalifikacije. Izid, kvalifikacije za SP 2028:

Belgija - Slovenija 2:2 (2:1)

1:0 Vaelen (7.), 1:1 Tušar (11.), 2:1 Ghislandi (19.), 2:2 Čop L. (38.)