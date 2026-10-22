Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Točka iz Belgije, ki odpira vrata prvemu mestu: 'Potrebujemo še domači zmagi'

Antewrpen, 22. 10. 2026 08.56 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Belorusija

Slovenska članska futsalska reprezentanca je začela glavni del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so v Antewrpnu v skupini 11 igrali proti Belgiji in igrali 2:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska vrsta, 11. na evropski lestvici, se je proti belgijski, ki je 16., kljub začetni pobudi znašla v zaostanku v sedmi minuti, ko je vratar Dries Vrancken stekel v napad, naredil višek, po njegovi podaji pa je zadel Benneth Vaelen.

Matej Fideršek in Tomislav Horvat
Matej Fideršek in Tomislav Horvat
FOTO: NZS.si

Slovenija, pri kateri je poškodovanega Jureta Subana naknadno zamenjal Mihael Čop, pa je hitro odgovorila. V 11. minuti je močno z leve strani z levico zadel Benjamin Tušar. Toda še pred koncem polčasa so v 19. minuti domači znova povedli, z dobro individualno akcijo je zadel Marvin Ghislandi in postavil izid polčasa.

Preobrat

V drugem sta sicer precej izenačeni ekipi takoj imeli obetavne akcije, v 25. pa so gostitelji zadeli okvir vrat. Slovenci so imeli svoje, tudi zelo lepe priložnosti za izenačenje, to so iskali tudi z vratarjem-igralcem. Po minuti odmora, tekla je 37. minuta, je v igro v tej vlogi vstopil Benjamin Tušar. Slovenci so pletli mrežo okoli belgijskega gola, nagrajeni pa so bili v 38. minuti, ko je po podaji Žige Čeha pred vrati žogo s peto v belgijsko mrežo usmeril Luka Čop za končnih 2:2.

Igor Osredkar
Igor Osredkar
FOTO: Luka Kotnik

"Čestitam ekipi. Odigrali smo zelo dobro tekmo. Belgija je vrhunska ekipa, zato moram pohvaliti naše fante. Najmanj to točko smo si zaslužili. Zato smo šli tudi na koncu po zmago. Ni nam uspelo, a sem zadovoljen. Ko osvojiš točko v gosteh, si lahko zadovoljen. Izredno sem zadovoljen s tem, kako smo igrali. Bili smo bližje zmagi kot Belgija, a žoga ni hotela v gol. Super, čestitke še enkrat za to točko. Pred nami sta dve domači tekmi. Moramo biti na takšni ravni, kot smo bili danes. Tekaško je bilo to zelo dobro. Celo tekmo smo jih stiskali, v drugem polčasu skoraj niso prišli na našo polovico. Pokazali smo, kako se igra sodoben futsal. Manjka nam še malce tehnične dovršenosti pri zaključkih in podajah, a smo Slovenija. Vse ostalo smo oddelali na vrhunski ravni," je po tekmi za uradno spletno stran NZS izčrpno povedal selektor Tomislav Horvat.

Preberi še Futsal pred polno tribuno Maksimirja, med strelci tudi dva Slovenca

"Celo tekmo smo bili boljši tekmec, prejeli smo dva smešna gola. Vedeli smo, da gremo v Belgijo. Zavedali smo se, da moramo nekaj prinesti domov. To nam je uspelo. Če bi izgubili, bi bilo nadaljevanje kvalifikacij težko. Zato smo srečni s to točko. Zdaj potrebujemo dve zmagi doma za napredovanje. Naredili bomo vse, da nam uspe," je povedal Jeremy Bukovec.

Jeremy Bukovec
Jeremy Bukovec
FOTO: Luka Kotnik

"Lovili smo jih, tekma je bila zahtevna. Vedeli smo, da se bodo postavili nazaj, nam prepustili posest in prežali na protinapade. Trudili smo se, da izgubimo čim manj žog, da jim ne damo tistega, v čemer so najboljši. V prvem polčasu so nam dali gol. Celo tekmo smo jih lovili in jih uspeli ujeti. Veseli smo točke," pa je dodal Luka Čop.

15. medsebojna tekma

To je bil četrti remi Slovenije na 15. medsebojni tekmi z Belgijo, ob tem ima še štiri zmage in sedem porazov. Slovenijo so zastopali Jeremy Bukovec (Gradec), Žiga Čeh (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Klemen Duščak (Novo Vrijeme Makarska), Jure Suban (Novo Vrijeme Makarska), Adrijan Trstenjak (Novo Vrijeme Makarska), Uroš Đurič (Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Jakob Rems (Siliko), Alen Zgonc (Siliko) in Mihael Čop (Dinamo).

Kvalifikacije se nadaljujejo novembra

Slovenska vrsta bo do konca kvalifikacij 6. novembra gostila Norveško, 10. novembra Belgijo, 27. februarja pa bo gostovala na Norveškem. V glavnem delu kvalifikacij nastopa 36 reprezentanc v 12 skupinah. V elitni del se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih osem drugouvrščenih pa se bo za štiri dodatna mesta pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

Preberi še Zdravi, motivirani in odločeni: Slovenci želijo v eltini del

V elitnem delu bo 20 reprezentanc razdeljenih v pet skupin. Zmagovalke skupin se bodo uvrstile na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale zaključne dodatne kvalifikacije.

Izid, kvalifikacije za SP 2028:
Belgija - Slovenija 2:2 (2:1)
1:0 Vaelen (7.), 1:1 Tušar (11.), 2:1 Ghislandi (19.), 2:2 Čop L. (38.)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet futsal slovenija belgija

Šeško zaključni turnir začel kar s skalpom prvega nosilca

Najboljša evropska predstava Celja za poraz s štirimi goli

24ur.com Slovenci proti Norvežanom brez kančka podcenjevanja
24ur.com Slovenci sedmič zapored, skupno pa osmič na EP: To je naša najboljša zasedba v zgodovini
24ur.com Prihodnost vendarle obetavna? Mladi slovenski košarkarji v boj za odličja
24ur.com Slovenke po remiju proti četrtfinalistkam EP: Dobri temelji za Ligo narodov
24ur.com Slovenska futsalska reprezentanca vzela točko favoriziranim Špancem
24ur.com To pa je podvig: Slovenci ugnali vodilne Norvežane
24ur.com Slovenci z visoko zmago na čelo skupine H
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Srbska estradnika sta po 12 letih svojo ljubezen okronala s poroko
Srbska estradnika sta po 12 letih svojo ljubezen okronala s poroko
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
vizita
Portal
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ko se zgodi to, številni ugotovijo, da nimajo dovolj denarja
Ko se zgodi to, številni ugotovijo, da nimajo dovolj denarja
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
moskisvet
Portal
Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
dominvrt
Portal
Poglejte v zamrzovalnik. Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022