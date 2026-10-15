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Jorgić v osmini finala, za druge Slovence konec EP

Ljubljana, 15. 10. 2026 17.07 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
STA
Darko Jorgić

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v šestnajstini finala evropskega prvenstva v Ljubljani premagal Poljaka Milosza Redzimskega s 4:3. Deni Kožul je pred tem izgubil proti Nemcu Patricku Franziski z 0:4 v nizih. Pred tem sta Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant obstali v šestnajstini finala v ženski konkurenci. Tokić je z 2:4 v nizih izgubila proti Romunki Andreei Dragoman, Tofant pa proti Rusinji Eliazbet Abramjan z 1:4.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
FOTO: Profimedia

Darko Jorgić, srebrn že na EP 2022, je bil kot četrti nosilec v vlogi favorita proti Poljaku, 22. z evropske lestvice. Toda slednji je prvi niz začel odločno z vodstvom 7:1, slovenski adut se je približal na 8:10, nato pa niz izgubil z 8:11.

Slovenec, ki je v uvodnem dvoboju s 4:3 odpravil španskega kvalifikanta Diega Lillo, je imel težave tudi v uvodu drugega niza, saj je spet zaostal z 1:7, nato celo z 1:8, Poljak pa je niz dobil kar z 11:2. Tudi v tretjem nizu igra Jorgiću sprva ni stekla, spet je zaostal z 1:3, nato pa le prišel do prednosti s 6:4, vendar se je znova ustavilo. Poljak je povedel s 7:6, nakar je Jorgić šel po nove nasvete z minuto odmora. Ta je toliko pomagala, da je imel zaključno žogo pri 10:9 in jo tudi izkoristil za zmanjšanje zaostanka v nizih (1:2).

Četrti niz sta igralca začela izenačeno, pokazala kar nekaj atraktivnih izmenjav, je pa imel rahlo pobudo Jorgić, ki je dvigal ritem in pri 10:7 unovčil prvo zaključno žogico za 2:2 v nizih. Tudi v petem nizu sta si bila igralca blizu, Jorgić je imel pri 10:9 prvo zaključno žogo, a se je Poljak rešil, nato sam povedel z 11:10 in niz dobil z 12:10.

Poljak je dobro začel tudi šesti niz in povedel s 3:0, tako da ga je Jorgić moral spet loviti. Ujel ga je pri 4:4, prvič povedel pri 7:6, z delnim izidom 6:0 je prišel do zaključne žogice pri 10:6, izkoristil pa šele četrto za 11:9 in odločilni sedmi niz. V tem pa je ritem od začetka narekoval izkušenejši Jorgić in pobegnil kar na 9:1, kar je bil dovolj velik kapital za končno zmago. Niz je Slovenec dobil z 11:4.

Tokić in Tofant v 1/16 finala končali namiznoteniško EP

Zmagovalca tega obračuna pa med najboljšimi 16 čaka boljši iz dvoboja med Slovakom Yang Wangom (37.) in Francozom Leom De Nodrestom (74.).

Sara Tokić, ki je 60. igralka na evropski lestvici, je proti Andrei Dragoman (12.) začela slabo, tekmica je povedla s 6:0 in 9:1, niz pa dobila z 11:4. V drugem nizu je Slovenka povedla s 5:2 in 7:4, a jo je tekmica ujela pri 7:7, nato sama povedla z 10:8 in ga zaključila z 11:8.

Tretji niz je bil sprva izenačen, Tokić je nato prevzela pobudo in ušla na 6:3, po novi napaki Romunke pri servisu imela zaključno žogico pri 10:6, izkoristila pa tretjo za 11:8 in zmanjšanje zaostanka v nizih na 1:2. Dragoman je v četrtem nizu bolje začela, prednost je hitro narasla na 7:1, a jo je 20-letna Slovenka s šestimi zaporednimi točkami ujela. Zraven je bila še pri 10:10 in 11:11, sledili pa sta točki Romunke za 13:11 in 3:1 v nizih.

Peti niz se je spet hitro nagnil na stran Dragoman, ki je povedla s 5:2, toda mlada Slovenka se ni dala in jo prehitela pri 6:5. Čeprav je tekmica nato ušla na 9:6, jo je Tokić spet ujela pri 9:9, nato celo povedla z 10:9 in 11:10 ter niz dobila z 12:10. Šesti niz je bil izenačen vse do končnice, igralki sta bili skupaj še pri 9:9, nato je Tokić prišla do zaključne žogice, a jo je Romunka rešila za 10:10 in prišla do zmage z 12:10.

Sara Tokić
Sara Tokić
FOTO: NTZS

Pred tem je v dvoboju z Ano Tofant Rusinja (40.) v prvem nizu prevladovala od začetka do konca in niz dobila z 11:5. Tofant (72.), ki je v 1. krogu presenetljivo odpravila izkušeno Portugalko Yu Fu (16.), je bolje začela drugi niz, povedla s 4:1, tudi dobro nadaljevala, pri 10:5 pa imela prvo zaključno žogico. Te ni izkoristila, je pa na svoj servis drugo za 11:6.

Slika se je spet obrnila v tretjem nizu, Abramjan je narekovala ritem, povedla s 7:2 in 10:4, slovenska tekmovalka pa se ni vdala in se približala na 8:10 in 9:10 ter na svoj servis izenačila na 10:10. Nato je še povedla za 11:10, a je Rusinja nato tudi z nekaj sreče dobila zaporedni točki za 14:12.

Četrti niz je bil uvodoma spet povsem v domeni ruske igralke, ki je hitro povedla z 8:2, pri 10:5 pa imela znova zaključno žogico in jo tudi izkoristila za 11:5. Tudi peti niz je precej bolje odprla Abramjan, spet hitro prišla do velike razlike s 6:1 in niz dobila spet z 11:5.

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