Tokić se je poslovil z dobro igro, a porazom, Kožul zmagal

Bojan Tokić , 44-letni štirikratni dobitnik odličij z evropskih prvenstev in štirikratni olimpijec, je imel kljub temu, da ni več tako eksploziven, kot je bil v svojih najboljših letih, svoje priložnosti, a jih ni izkoristil. V prvem nizu je vodil z 9:7, v drugem 8:6, v tretjem pa 5:2, toda niti v enem ni zdržal do konca.

Je pa zatrdil, da se lahko od turnirjev poslovi z dvignjeno glavo. Dvoboj je bil namreč enakovreden, določene stvari, ki jih je omenjal, se pri rezultatu niso poznale. "Zaslužil sem si vsaj niz, če ne še česa več. Da je bilo tako, pripisujem navdihu. Pomagalo mi je, da se igra v Tivoliju, uživam, ko vidim gledalce, kamere. Zato sem na olimpijskih igrah vedno kazal najboljše predstave," je izpostavil razlog za to, da ni razočaral gledalcev, ki so ga prišli pozdravit v Tivoli.

Iz rok predsednika Tomaža Kralja je dobil priznanje, reprezentančni kolegi in selektorica Andreja Ojsteršek Urh pa so mu izročili sliko. Vse to mu kakšnih posebnih emocij ni vzbudilo, ko pa je v jok planila njegova nečakinja Sara , se je tudi on zlomil in potočil nekaj solz.

Čeprav so znaki, da bo Tokić, ki se je iz Nove Gorice pred časom preselil v Ljubljano, kjer deluje kot trener mlajših igralcev, za mizo še pomagal slovenski reprezentanci na letošnjem evropskem prvenstvu in mogoče tudi naprej, mu je Namiznoteniška zveza Slovenije po dvoboju pripravila krajšo slovesnost.

Tokić, ki je pred posamičnim dvobojem skupaj z nečakinjo izgubil tudi igro 1. kroga mešanih dvojic, je neke vrste vzornik tudi Darku Jorgiću in Deniju Kožulu, ki sta bila prav tako uvrščena na glavni turnir. Jorgić je bil kot peti nosilec v prvem krogu prost in bo svoj prvi posamični dvoboj odigral v petek, Kožul pa je po številnih porazih Slovencev, med drugim tudi dvojice Jorgić/Kožul, poskrbel, da so gledalci lahko pozdravili vsaj eno domačo zmago.

Tudi njemu pa ni dobro kazalo. Izgubljal je že z 0:2, a se zbral, dobil izenačen tretji niz, psihološko prednost pa v nadaljevanju izkoristil in naslednja dva niza dobil z 11:6.

V petek se bo meril z devetim nosilcem, Korejcem Ohom Junsungom, Jorgićev tekmec pa bo zmagovalec večernega dvoboja med Angležem Tomom Jarvisom in Korejcem Parkom Ganghyeonom. To bosta tudi edina slovenska predstavnika v drugem dnevu glavnega turnirja, saj je v 1. krogu izgubila tudi mešana dvojica Peter Hribar/Ana Tofant in tudi Lara Opeka, Ana Tofant in Sara Tokić med posameznicami ter obe ženski dvojici.