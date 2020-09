Tokijske igre zaradi prestavitve najdražje v zgodovini

Ameriška tiskovna agencija AP, ki jo povzema nemška dpa, piše, da so OI 2012 v Londonu stale okrog 15 milijard dolarjev (12,647 milijarde evrov) in bile najdražje doslej. Kot pravi avtor oxfordske študije Bent Flyvbjerg, stroški Tokia že zdaj znašajo 16 milijard (13,488 milijarde evrov), pri čemer se bo ta številka še za nekaj milijard med samo izvedbo povečala. Prireditelji iger so stroške ocenili na 12,6 milijarde dolarjev (10,622 milijarde evrov). Ko so bili uspešni pri svoji kandidaturi za izvedbo, je bila prva ocena stroškov 7,3 milijarde (6,155 milijarde evrov).

Sicer pa so se v Oxfordu podrobno posvetili stroškom vseh olimpijskih iger od leta 1960 dalje in Tokio predstavlja le delček. Ena od ugotovitev raziskave je tudi, da organizatorji OI na splošno napačno ocenijo stroške oziroma nalašč posredujejo napačne podatke. Zato opozarjajo, da se oblasti in Mednarodni olimpijski komite na te ocene ne morejo zanesti. Tudi v študiji poudarjajo, da so številni stroški utajeni in da jih tudi sami niso mogli upoštevati.