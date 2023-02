Tom Brady bo za komentatorsko delo v žep spravil krepkih 350 milijonov

To bo najvišje pogodba za to delovno mesto v zgodovini ameriškega nogometa. O naslednjem koraku sedemkratnega prvaka lige NFL in trikratnega najkoristnejšega igralca rednega dela se je namigovalo še med letošnjo sezono, v kateri je nosil dres Tampa Bay Buccaneers. Prvega februarja letos je sporočil svojo odločitev, da se dokončno upokoji, zdaj pa bo tudi v svoji 'drugi' karieri očitno dobro preskrbljen.