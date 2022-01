Tom Brady: 'Ne mudi se, gre za to, kaj si želimo kot družina'

Izločitev Tampa Bay Buccaneersov, ki so jo skreirali Los Angeles Ramsi, bi lahko bila zadnja tekma Toma Bradyja v Ligi NFL. Ali pa mogoče tudi ne, kar upajo vsi ljubitelji ameriškega nogometa, še posebej njegovi privrženci. "Gre za to, kaj si želimo kot družina. Veliko časa bom preživel z njimi in se tako odločil, kaj sledi." V podcastu “Let’s Go!” z Larryjem Fitzgeraldom in Jimom Grayem sedemkratni zmagovalec Super Bowla pojasnjuje, da bo eno ključnih vlog pri njegovi odločitvi o nadaljevanju kariere odigrala ravno slednja. “Mislim, da je čas, da se zabavam s svojimi otroki.” Nadaljuje o tem, kako sta se tistega dne skupaj s hčerko zjutraj sladkala z vaflji. Tom ima z ženo Gisele Bundchen hčerko Vivian Lake ter sina Benjamina Reina. Je tudi oče 14-letnega Johna “Jacka” Edwarda, ki ga ima z Bridget Moynahan.

Torej, ali bomo Bradyja sploh videli zaigrati v njegovi triindvajseti sezoni v Ligi NFL. “Ne gre vedno za to, kaj jaz hočem.” Brady pojasnjuje, da je trenutno na takšni točki, ko se mu ne mudi z odločitvijo. ”Vedel bom, ko bom vedel. Zadnjih šest mesecev sem posvetil predvsem nogometu, mislim, da je sedaj čas, da se malo sprostim. Trenutno bom čas namenil zgolj svoji družini.” Veliko vlogo pri tej odločitvi naj bi odigrala ravno njegova žena Gisele. “Moja žena je moja največja podpornica. Zasluži si to, kar potrebuje od mene kot moža, in moji otroci si zaslužijo to, kar potrebujejo od mene kot očeta. Sedaj jim dam lahko to, kar potrebujejo. Kajti oni so mi dali vse, kar jaz potrebujem v zadnje pol leta. Tako je v odnosih. Nisem vedno samo jaz na prvem mestu, temveč smo mi, vsi skupaj.”