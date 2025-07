Kdo si bo še priigral vstopnico za spektakel v Stožicah?

Slovenija je v kvalifikacijah navdušila. Prvič v zgodovini je bila nosilka skupine in tudi prepričljivo zmagala – varovanci selektorja Tomislava Horvata so v šestih tekmah zbrali pet zmag in remi ter si zagotovili že osmi nastop na evropskem prvenstvu. Doslej je Slovenija igrala na sedmih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je prebila v izločilne boje – v letih 2014 in 2018 je nastopila v četrtfinalu.

Ljubljana osrednje prizorišče prvenstva

Ljubljana bo v dvoranah Stožice in Tivoli gostila tekme skupin C in D, dva četrtfinalna obračuna, oba polfinala, tekmo za tretje mesto in veliki finale. Stožice bodo gostile kar 18 tekem: vse tekme skupin C in D, dva četrtfinala, polfinala, tekmo za tretje mesto in finale. Tivoli bo prizorišče dveh tekem tretjega kroga skupinskega dela (ko se vzporedno igrata tekmi znotraj iste skupine). Slovenija bo pri žrebu skupin uvrščena v skupino C.

Tekme doma in v gosteh bodo odigrane med 15. in 24. septembrom. Prva omenjena reprezentanca bo gostiteljica uvodne tekme.

Pari dodatnih kvalifikacij:

Italija – Kazahstan

Madžarska – Romunija

Belgija – Bosna in Hercegovina

Gruzija – Slovaška