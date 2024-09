Tonček Štern v prihodnji sezoni v Turčiji

Tonček Štern je bil v minulih dveh sezonah član grškega Olympiacosa, pri katerem si je slačilnico delil z reprezentančnim kolegom Alenom Pajenkom. S pirejskim velikanom sta osvojila tako prvenstvo kot pokal v sezoni 2023/24, leto prej pa sta poleg prvenstva osvojila še pokal challenge Evropske odbojkarske zveze. Potem ko je Štern imel lani veliko težav s poškodbo, izpustil celotno reprezentančno poletje, se je v sezoni 2023/24 vrnil na veliko sceno. Blestel je tako v klubu kot v reprezentančnem dresu. V ligi narodov in na olimpijskih igrah v Parizu je bil eden ključnih členov selekcije romunskega stratega Gheorgheja Cretuja.

Ligo narodov je Slovenija sklenila na četrtem mestu, ob premiernem nastopu na olimpijskih igrah pa je izpadla v četrtfinalu in zasedla končno peto mesto. Zdaj se prvi slovenski korektor podaja nazaj v Turčijo, kjer je v sezoni 2019/20 že igral za Halkbank. Štern je v svoji karieri zastopal še številne druge klube v tujini. Ob Olympiacosu in Halkbanku je bil še član Verone, Latine, Al Arabija, Bydgoszcza, Padove in Piacenze. Poklicno kariero je začel pri Calcitu iz Kamnika.

Namesto Šterna v Pirej Atanasijević

Z grškimi prvaki je bil Štern za sodelovanje dogovorjen tudi v sezoni 2024/25, vendar pa so njegove izjemne predstave v letošnji reprezentančni sezoni, ko je navdušil tako z nastopi v elitni Ligi narodov kot na olimpijskih igrah v Parizu, prepričale vodstvo turškega Ziraata, da je odkupil njegovo pogodbo in se z Olympiacosom dogovoril za prestop. Vrzel po odhodu Šterna je novi strateg moštva Andrea Gardini zakrpal z dolgoletnim srbskim reprezentantom Aleksandrom Atanasijevićem.