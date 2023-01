Toni Mulec je po četrti etapi relija po Dakarju peti najhitrejši novinec

Toni Mulec je 4. etapo zaključil na 21. mestu, v svoji kategoriji pa na petem mestu. To pomeni, da je po štirih etapah peti najhitrejši novinec. Simon Marčič je bil 46. v absolutni konkurenci in tako kot Mulec tudi peti v svojem razredu, v skupnem seštevku motoristov pa se je povzpel na 53. mesto. Marčiču se je sicer poškodoval dovod goriva iz sprednjih rezervoarjev in začel puščati, zato je moral spremeniti dovod na zadnje rezervoarje in prečrpati gorivo. To ga je stalo nekaj minut, ki bi lahko še dodatno izboljšale njegov rezultat na četrti etapi.