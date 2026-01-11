Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Toni Mulec napredoval v Top 10 relija Dakar

Rijad, 11. 01. 2026 18.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Toni Mulec

Po dnevu premora se je Savdski Arabiji nadaljeval reli Dakar. Toni Mulec je v 7. etapi zasedel 12. mesto, tako da je v skupnem seštevku napredoval med deset najboljših motociklistov, Simon Marčič pa je izkoristil dodaten dan za sanacijo poškodbe kolena in bo reli nadaljeval v kategoriji Experience, kjer se tekmovalci potegujejo le za etapne zmage.

"Danes sem imel en malo večji padec v rečni strugi. Na mestu, kjer voda odnese podlago, sem kar poletel po zraku. Ampak še preden sem se dobro ustavil, sem bil že nazaj na motorju. Najbolj pomembno je, da nisem poškodoval ne sebe ne motorja. Danes razlike v etapi niso bile velike, dirkači smo končali dosti skupaj. Bolj naporen dan nas čaka v ponedeljek. Zdi se mi, da se bo tempo v nadaljevanju dirke malo umiril, še vedno pa je treba voziti pametno, imeti oči na pecljih, delati čim manj napak in se pripeljati do cilja brez težav," je po etapi sporočil Toni Mulec.

Iz Savdske Arabije se je danes oglasil tudi Simon Marčič. "V petek sem na približno 70 kilometru v eni izmed globokih kolesnic zapel in obrnilo mi je koleno. Natrgal sem stranske vezi. Sedaj imam možnost, da izpustim dve etapi in se vrnem v 9. etapi. V vsakem primeru ne morem več tekmovati za uvrstitev v skupnem seštevku."

Med motociklisti je bil najhitrejši Argentinec Luciano Benavides, v vodstvu ostaja Avstralec Daniel Sanders, med avtomobilisti pa Šved Mattias Ekström, ki v skupnem seštevku ostaja na drugem mestu za Nasserjem Al-Attiyahom iz Katarja.


reli dakar simon marčič toni mulec

Slovenski rokometaši po zmagi nad Avstrijci tretji v Parizu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
cekin
Portal
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
moskisvet
Portal
Pri 23 letih zbolela za rakom
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
dominvrt
Portal
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
okusno
Portal
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445