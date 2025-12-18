Naslovnica
Mulec pred Dakarjem: Vsakič, ko si med najboljšimi desetimi, tvegaš svoje življenje

Ljubljana, 18. 12. 2025 14.50

Avtor:
STA
Toni Mulec na Dakarju

Slovenski dirkač Toni Mulec bo v začetku naslednjega leta spet med udeleženci slovitega vzdržljivostnega relija Dakar. Zanj bo to že četrti nastop na eni najtežjih takšnih dirk na svetu. Poudarja, da ima vse več izkušenj, tudi cilje pa si vselej postavi zelo visoko.

Toni Mulec je podrobnosti o svojem četrtem nastopu na reliju v Savdski Arabiji, ki se bo začel v prvih januarskih dneh 2026, predstavil danes na novinarski konferenci v Ljubljani. Kot so poudarili v njegovi ekipi, bo dakarski izziv tudi v prihajajočem letu postregel z nekaj novostmi, trasa bo spremenjena, prireditelji pa obljubljajo tudi nekaj presenečenj, ki jih še niso razkrili.

Mulec meni, da bo tudi na prihajajočem izzivu v Savdski Arabiji lahko pokazal vsaj toliko kot na prejšnjih. Meje je sicer na treh nastopih v zadnjih treh letih že dvigoval; začel je s 24. mestom v skupni konkurenci leta 2023, ko je bil deveti v svoji kategoriji reli 2, lani je napredoval na skupno 15. in peto mesto v svoji konkurenci, letos pa reli končal kot 13. skupno in že četrti v reli 2.

Toni Mulec na Dakarju
Toni Mulec na Dakarju
FOTO: Irina Petrichei - Edo Photo

Logičen cilj bi bila torej deseterica, a se vse bolj izkušeni Korošec zaveda, da bo to izjemno težko. "Z motorjem se znam peljati, največja razlika bo v navigaciji. Vsako leto imam večjo odgovornost, ko nastopam, še vedno pa je prvi cilj, da sploh prideš do cilja. Lahko rečem, da če greš med deseterico, že malo tvegaš življenje. Že za uvrstitev med 15. in 20. potrebuješ veliko sreče. Ko analiziramo nastope in ugotavljamo, kaj je šlo narobe, velikokrat spregledamo, da smo imeli preprosto tudi veliko sreče," je o tem dejal Mulec.

Poudaril je, da bo letos za vse udeležence velika novost povsem digitalna potna knjiga oziroma navigacija. "Vesel sem, da sem še izkusil papirnato navigacijo, čeprav si imel včasih občutek, da imaš v rokah WC papir, ki se je odvil ... Upam, da bo podjetje, ki skrbi za digitalno navigacijo, poskrbelo za zanesljivo delovanje. Letos smo imeli kar veliko težav, včasih je preprosto kar ugasnila med etapo in si zaradi tega dobil tudi kazenske pribitke," je težave z zelo pomembnim delom relija Dakar opisal Mulec.

Na trasi Dakarja 2026 prireditelji niso predvideli posebnih dvojnih etap (krono etapa), pri katerih so morali dirkači prespati v puščavi brez zunanje pomoči. Jih pa vseeno čakata dve maratonski preizkušnji, v drugi bodo morali v kosu prevoziti tisoč kilometrov.

Preberi še Zmagala Al-Rajhi in Sanders, Mulec v najboljši petnajsterici

Zanj bo novost tudi nov motocikel znamke KTM, tokrat bo vozil tovarniški model, ki so ga najboljši v karavani imeli že na letošnji dirki, sam ga bo prvič preizkusil šele na Dakarju 2026.

"Povsem drugačna geometrija je, a je vse skupaj zelo pozitivno. Potreboval bom kakšen dan več, da se ga navadim, saj prej še nisem imel možnosti treninga," je pojasnil Mulec.

Zaveda se tudi, da bo konkurenca v njegovem razredu močnejša, kot je bila na zadnji izvedbi. V razred reli 2, kjer so po prvotni zamisli sicer predvsem netovarniški vozniki, so se letos preselili tudi tekmeci s polno podporo proizvajalcev, tako da bo imel Mulec štiri ali pet močnih tekmecev več.

Sam pa je zadovoljen, da ostaja pri isti ekipi in ima istega mehanika: "Pri tem sem kar zahteven, želim, da je na motorju vse tako, kot je treba. Dobro je, da imam človeka, na katerega se lahko zanesem na tem področju," poudarja v zadnjih letih najboljši slovenski dirkač na Dakarju.

Dirka se bo s prologom v Janbuju začela 3. januarja. Dirkače čaka 13 etap z le enim dnevom počitka, cilj bo v Janbuju 17. januarja.

toni mulec dakar reli

Ici
18. 12. 2025 15.44
S takimi napovedmi o "tveganju življenja" je tudi pokojni alpinist Tomaž Humar pred vsakim vzponom dvigoval medijsko tenzijo. Kako je končal, vemo. Tuji tekmovalci tega nikoli ne počnejo. A je potrebno klicati nesrečo nase?
