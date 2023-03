Toni Mulec proti vrhu relija Puščavski izziv

Četrta etapa Puščavskega izziva se je pustila nekoliko prositi. Malo je manjkalo, da je ne bi odpovedali, saj je ponoči začelo deževati, nato pa se je na sipine spustila gosta megla. Tekmovalci so, kot piše v uradnem sporočilu za javnost, na startu čakali kar dve uri na dovoljenje za start. Na srečo so etapo na koncu le izpeljali – Toniju Mulcu je namreč uspelo nadoknaditi kar nekaj časa in dan zaključiti na izvrstnem drugem mestu v svoji kategoriji. "Čakanje tekmovalce psihično ubije, kar se lepo vidi v današnjem številu padcev. Meni osebno je uspelo ohraniti koncentracijo in sem etapo odvozil brez večjih težav. Prvi del je bil hiter, a monoton, kar pomeni, da je ohranjanje fokusa bilo še toliko težje. Trasa je bila tekoča: speljana med sipinami, pesek je bil trd in lepo vozen, in le tu in tam nas je presenetil kakšen večji padec. Ker je bil ta del relativno tehnično nezahteven, je bilo edino razliko mogoče narediti z brezglavim tveganjem. Sicer sem imel spet nekaj težav z bencinom – kakšnih 20 kilometrov pred cono za točenje bencina sem opazil, da bo šlo spet na kaplje. Primoran sem bil spustiti gas, saj se sicer ne bi privlekel do cilja.