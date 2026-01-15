Toni Mulec prvič slavil na etapi Dakarja med motociklisti razreda reli 2

Na 356 km dolgi etapi je bil najboljši Američan Skyler Howes (Honda), ki je za 21 sekund prehitel moštvenega kolega Francoza Adriena Van Beverna (Honda), tretji pa je bil Edgar Canet (KTM). Španec je bil počasnejši minuto in 15 sekund.

Četrto mesto je zasedel Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred Američanom Rickyjem Brabecom (Honda) ima 23 sekund naskoka. Toni Mulec je v skupnem seštevku deveti. Zaostaja dve uri, 36 minut in 38 sekund.

Deveti je bil tudi v 11. etapi, ko je v cilj prišel devet minut in 33 sekund za zmagovalcem. Se je pa po željah Slovenca razpletel spopad za zmago v razredu reli 2.

Mulec je namreč za sekundo prehitel Portugalca Martima Venturo (Honda) in se veselil svoje prve zmage na reliju Dakar.