Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Toni Mulec prvič slavil na etapi Dakarja med motociklisti razreda reli 2

Džeda, 15. 01. 2026 14.32 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Toni Mulec

Za slovenskim udeležencem vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji je vrhunska 11. etapa. Toni Mulec (KTM) je zasedel deveto mesto v skupnem seštevku razvrstitve dirke, med motociklisti razreda reli 2 pa je bil najboljši.

Na 356 km dolgi etapi je bil najboljši Američan Skyler Howes (Honda), ki je za 21 sekund prehitel moštvenega kolega Francoza Adriena Van Beverna (Honda), tretji pa je bil Edgar Canet (KTM). Španec je bil počasnejši minuto in 15 sekund.

Toni Mulec
Toni Mulec
FOTO: MEDIA Toni Mulec

Četrto mesto je zasedel Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred Američanom Rickyjem Brabecom (Honda) ima 23 sekund naskoka. Toni Mulec je v skupnem seštevku deveti. Zaostaja dve uri, 36 minut in 38 sekund.

Deveti je bil tudi v 11. etapi, ko je v cilj prišel devet minut in 33 sekund za zmagovalcem. Se je pa po željah Slovenca razpletel spopad za zmago v razredu reli 2.

Mulec je namreč za sekundo prehitel Portugalca Martima Venturo (Honda) in se veselil svoje prve zmage na reliju Dakar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiridesetletni Slovenec je tako v razredu reli 2 prevzel vodstvo. Pred Američanom Prestonom Campbellom (Honda), ki je drugi, ima dve minuti in 27 sekund prednosti.

Med avtomobilisti je Naser al Atijah vse bližje šesti zmagi na reliju Dakar.

Izkušeni 55-letni Katarec je etapo od Biše do Al Henakije vozil sproščeno in jo končal na 17. mestu. Za zmagovalcem etape, Švedom Mattiasom Ekströmom, je zaostajal 12:47.

V skupnem seštevku ima Al Atijah relativno majhno prednost 8:40 minute pred Špancem Nanijem Romo (Ford), ki je danes končal na desetem mestu, a sta do konca le še dve etapi: petkova do Janbuja in sobotna kratka etapa po mestu.

toni mulec reli dakar

'V Stožicah smo jih presenetili. Zakaj tega ne bi ponovili v Bukarešti?'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zanesenjak
15. 01. 2026 14.54
Odlična novica
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Te destinacije preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Princesin mož umrl pri 85 letih
Princesin mož umrl pri 85 letih
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Ali povzročajo raka?
Ali povzročajo raka?
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Vsi se sprašujejo, kaj se je zgodilo z Leilo
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450