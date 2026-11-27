Motociklisti svetovnega prvenstva so sezono zaključili v Združenih arabskih emiratih. Na preizkušnji je slovenske barve uspešno zastopal Toni Mulec, ki je po v petih izjemno zahtevnih in izčrpajočih etapah osvojil končno drugo mesto. V petih dneh se je zgodilo kar nekaj preobratov in tudi težav, s katerimi se je Mulec uspešno sestal. "Z vožnjo sem zadovoljen. Privoščil sem si le dve manjši navigacijski napaki ter motor in sebe pripeljal do cilja v enem kosu", je dejal po eni izmed etap.
"Na petih dirkah prvenstva sem bil trikrat na stopničkah in v skupnem seštevku 2. mesto, to je zame nekaj neverjetnega in nepredstavljivega, za kar sem zelo vesel in ponosen. Upam, da je z mano ponosna tudi cela Slovenija. Zahvala vsem sponzorjem, ki so mi izkazali podporo in verjeli vame ter me vseskozi podpirali skozi celotno sezono," je dejal nasmejani Mulec ob zaključku dirke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.