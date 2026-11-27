Motociklisti svetovnega prvenstva so sezono zaključili v Združenih arabskih emiratih. Na preizkušnji je slovenske barve uspešno zastopal Toni Mulec, ki je po v petih izjemno zahtevnih in izčrpajočih etapah osvojil končno drugo mesto. V petih dneh se je zgodilo kar nekaj preobratov in tudi težav, s katerimi se je Mulec uspešno sestal. "Z vožnjo sem zadovoljen. Privoščil sem si le dve manjši navigacijski napaki ter motor in sebe pripeljal do cilja v enem kosu", je dejal po eni izmed etap.