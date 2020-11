Toni Nadal pristopil k ekipi predsedniškega kandidata Barcelone

Rafael in Toni Nadal.

Victor Font naj bi bil glavni favorit, da na volitvah, ki naj bi bile najpozneje marca naslednje leto, postane naslednik Josepa Marie Bartomeua. V primeru Fontove zmage, bi Toni Nadalnadziral interne odnose in vodil oddelek za promocijo lepega obnašanja mladih igralcev.

"Upam, da bom s svojim delom pripomogel, da Barcelona ostane največji klub na svetu. Želim narediti model, po katerem bi se vsi igralci, od najmlajših naprej, ne samo naučili igranja nogometa, ampak tudi obnašanja, primernega za institucijo, od katere je v Kataloniji večja le vlada. To pa zahteva predanost," je dejal Nadal, brat nekdanjega igralca Barcelone Miguela Angela Nadala in evropskega prvaka, ki v preteklosti ni mogel odvrniti nečaka, da zagrizeno navija za Real Madrid.

"Zavedam se, da imam v družini nekdanjega igralca Barcelone, na drugi strani pa velikega navijača Reala, toda sam ne sovražim našega največjega rivala. Edino, kar me zanima, je, da ima Barcelona najboljše rezultate, pa če Rafa navija za Real ali Fuenlabrado," se na klubsko pripadnost v družine ne ozira teniški trener.

Bodo spet (vsaj občasno) navijali za Barcelono?

Rafael Nadal je sicer ravno nedavno v pogovoru za Corriere della Seraspregovoril o stricu in razkril, kako se je pripadnost Real Madridu oziroma Barceloni v družini spreminjala iz sezone v sezono.

"Ko je enkrat sedel na klopi, mi je zagotovil, da bo poskrbel, da bo začelo deževati, če se bom znašel v težavah. Ko sem zaostajal z 0:3, je začelo deževati. Ko sem dvoboj obrnil v svoj prid sem mu rekel: 'Stric, zdaj lahko poskrbiš tudi, da spet posije sonce!'"je za italijanski časnik dejal Nadal.

"Moj oče in vsa moja družina je vedno navijala za Real. Ko je moj stric (Miguel Angel) igral pri Barci, smo, jasno, navijali zanj. A ko se je vrnil k Mallorci, smo se razšli... Nekateri so še naprej navijali za Barcelono, spet drugi pa so se vrnili k Realu,"je dodal legendarni teniški zvezdnik, ki je z nedavno zmago v Roland Garrosu spet spisal zgodovino.