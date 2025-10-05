Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Toni Vodišek četrti na SP

Cagliari, 05. 10. 2025 14.34 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Svetovno prvenstvo za formulo kite v Cagliariju, prvo v novem olimpijskem ciklu, je zaključeno. Toni Vodišek, za katerega je bilo to prvo tekmovanje na najvišjem nivoju po večmesečni rehabilitaciji kolena, je - kot je napovedal pred prvenstvom - kot realen rezultat videl "polfinalne vožnje in četrtfinale, torej uvrstitev med najboljših osem." Po napetem jadralskem tednu je svoj cilj presegel in zaključil na skupnem četrtem mestu.

Toni Vodišek
Toni Vodišek FOTO: AP

Toni Vodišek je cel regatni teden jadral odlično in se uvrščal na skupno tretje oziroma četrto mesto, kar ga je po včerajšnjih zadnjih kvalifikacijskih regatah pred današnjimi finalnimi nastopi za medalje za najboljših osem pripeljalo direktno v polfinale. Tudi v današnjem polfinalu je jadral suvereno ter se prebil v veliki finale, kjer sta ga čakala prvouvrščeni iz kvalifikacij, Italijan Riccardo Pianosi, ter drugouvrščeni iz uvodne serije, singapurski jadralec Maximilian Maeder. Poleg Tonija se je preko četrtfinala in polfinala v veliki finale uvrstil še Francoz Benoit Gomez.

Preberi še Vodišek na SP po točkah ujel drugouvrščenega Stragiottija

Pianosiju je do skupne zmage in naslova svetovnega prvaka majkala samo še ena zmaga v velikem finalu in v napetem dvoboju z branilcem svetovnega naslova Maederjem je po skorajda "foto-finishu" italijanski jadralec slavil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Toni je pri prvi privetrni oznaki padel in tako izpadel iz borbe za medalje. Vseeno, izjemen uspeh, uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva je več, kot je Toni Vodišek po dolgotrajni rehabilitaciji in kratkem času, ki ga je lahko namenil treningom, pričakoval ali napovedoval.

Svetovni prvak je postal Italijan Riccardo Pianosi - četrti z OI in evropski prvak; srebro je osvojil branilec svetovnega naslova ter bronasti iz Marseilla Maximilian Maeder, bron je šel v roke Francozu Benoitu Gomezu.

kite vodišek
Naslednji članek

Ana Belac na Havajih do 42. mesta

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Larry2universe
05. 10. 2025 15.19
bravo,čestitke
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256