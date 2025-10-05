Toni Vodišek četrti na SP

Toni Vodišek je cel regatni teden jadral odlično in se uvrščal na skupno tretje oziroma četrto mesto, kar ga je po včerajšnjih zadnjih kvalifikacijskih regatah pred današnjimi finalnimi nastopi za medalje za najboljših osem pripeljalo direktno v polfinale. Tudi v današnjem polfinalu je jadral suvereno ter se prebil v veliki finale, kjer sta ga čakala prvouvrščeni iz kvalifikacij, Italijan Riccardo Pianosi , ter drugouvrščeni iz uvodne serije, singapurski jadralec Maximilian Maeder . Poleg Tonija se je preko četrtfinala in polfinala v veliki finale uvrstil še Francoz Benoit Gomez.

Pianosiju je do skupne zmage in naslova svetovnega prvaka majkala samo še ena zmaga v velikem finalu in v napetem dvoboju z branilcem svetovnega naslova Maederjem je po skorajda "foto-finishu" italijanski jadralec slavil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Toni je pri prvi privetrni oznaki padel in tako izpadel iz borbe za medalje. Vseeno, izjemen uspeh, uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva je več, kot je Toni Vodišek po dolgotrajni rehabilitaciji in kratkem času, ki ga je lahko namenil treningom, pričakoval ali napovedoval.

Svetovni prvak je postal Italijan Riccardo Pianosi - četrti z OI in evropski prvak; srebro je osvojil branilec svetovnega naslova ter bronasti iz Marseilla Maximilian Maeder, bron je šel v roke Francozu Benoitu Gomezu.