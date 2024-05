Toni Vodišek SP sklenil na osmem mestu

Vodiška so na tem SP pestile težave z opremo. Skozi cel teden svetovnega prvenstva je imel težave z novim foilom, ki je ventiliral - vibriral v vodi, posledično je Toni v nekaj regatah padel, a je težave z opremo pred zadnjimi plovi uspešno odpravil, kar se je takoj poznalo tudi na rezultatih. Prvi dan regat je končal na četrtem, tretjem in dveh drugih mestih v skupini in bil skupno sedmi. Naslednji dan je nazadoval na 10. mesto.

Sedemnajstletni Maximilian Maeder je bil prvi od uvodnega dne in nato vodstva ni več izpustil iz rok. Prvi je bil tudi v velikem finalu za odličja. Srebro je osvojil Italijan Riccardo Pianosi , oba sta bila tudi na čelu konkurence tekmovalcev do 21 let, bron pa je pripadel Avstrijcu Valentinu Bontusu .

V prvi polfinalni skupini današnjega dne je 23-letni Vodišek, leta 2022 je bil svetovni in evropski prvak, končal na tretjem mestu, za Francozom Axelom Mazello in Italijanom Lorenzom Boschettijem , premagal pa je Brazilca Bruna Loba .

Tedaj so tekmovali v vetru z okrog 12 do 15 vozli jakosti, ki pa je močno nihal. Zato so imeli ponovno težke razmere na regatnem polju in pred odhodom nanj, predvsem zaradi pravilne izbire velikosti padala. Dan pozneje je Vodišek kvalifikacije zaključil na 12. mestu in priznal, da njegovi dosežki niso najboljši.

"Manjše probleme imamo z opremo, in sicer z novim foilom, ki ventilira oziroma vibrira v vodi, kar me zmede. Peljal sem ga na servis, a še vedno ni v redu. Danes sem bil zato v dveh regatah bolj zadaj, ker sem padel, in tudi sicer zaradi težav si ne upam potiskati do konca. Nekaj sem spremenil tudi na deski," je pred finalnimi regatami dejal Koprčan.