Tony Martin za dve sezoni v Rogličevo moštvo: 'On je bil manjkajoči delček'

"Tony je bil manjkajoči delček. S seboj bo prinesel ogromno izkušenj, je profesionalec v vseh pogledih. Lahko je velika pomoč našim kapetanom. Njegov podpis je potrditev našega razvoja v zadnjih letih," je dejal Richard Pluggeob potrditvi Tonyja Martinaza novega člana LottoNL-Jumba.

"Veselim se prestopa k Lottu. Delimo si enako filozofijo. Kolesarji so skupina, osebje skrbi za vsak detajl. Predvsem me je pritegnil njihov pristop do voženj na čas. Ekipa v tej smeri ogromno dela. Želim si postati ekipni kolesar, ki bo podpiral kapetana, želim si biti uspešen v vožnjah na čas," pa je ob podpisu dejal Martin, zmagovalec petih etap na dirki po Franciji in dveh na dirki po Španiji.

Nazadnje moštveni kolega Špilaka

Nemec je nazadnje nosil dres Katjuše-Alpecina, za katero kolesari Slovenec Simon Špilak. Večino od svojih 65 profesionalnih zmag je Martin dosegel v kronometrih, kjer pa v zadnjih letih ni več tako blestel. Po dveh težkih sezonah, vmes si je julija na Touru ob padcu zlomil še hrbtenico, se želi vrniti med najboljše, korak k temu je bilo sedmo mesto na težki trasi septembrskega svetovnega prvenstva v Innsbrucku.

LottoNL-Jumbo se je pred naslednjo sezono okrepil z Mikom Teunissenom, Tacom van der Hoornom, Lennardom Hofstedejem, Laurensom De Plusomin Jonasom Vingegaardom.

Roglič in Bujakova ob koncu sezone najvišje na kolesarskih lestvicah

Britanec Simon Yatesin Nizozemka Annemiek van Vleutensta zmagovalca seštevka kolesarske svetovne serije za sezono 2018. Na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI) sta končala Španec Alejandro Valverdein Van Vleutenova. Slovenski zvezdnik Roglič je v svetovni seriji končal na enajstem mestu, na lestvici Ucija pa na 12.

Yates in Van Vleutenova, oba člana avstralskega moštva Mitchelton-Scott, sta nagradi prejela na Ucijevi gala večerji na Kitajskem, kjer je potekala zadnja dirka svetovne serije v sezoni 2018. Tam Britanec in Nizozemka nista nastopila, dovolj točk sta nabrala že prej. Yates je letos zmagal v skupnem seštevku na dirki po Španiji, blizu zmage je bil tudi na dirki po Italiji, na kateri je 13 dni nosil majico vodilnega, ob tem pa je zmagal tri etape. Na dirki Pariz-Nica je bil drugi skupno, zmagal je eno etapo, na dirki po Kataloniji je bil prav tako prvi v eni od etap.

Ekipni zmagi Quick-Stepu in Boels Dolmans

Sezono je končal s 3071 točkami, 80 manj jih je zbral Slovak Peter Sagan, 463 manj pa svetovni prvak iz Innsbrucka Valverde. Med moškimi ekipami je na prvem mestu končal Quick-Step Floors, ki je na vseh dirkah zabeležil kar 73 zmag. Na lestvici Ucija je prvo mesto osvojil Valverde, ki je za 1008 točk premagal Yatesa. Tretji je bil Italijan Elia Viviani. Roglič je sezono 2018 končal kot 12. kolesar sveta, Matej Mohoričkot 36., Jan Tratnikkot 94. V svetovni seriji sta med prvo stoterico dva Slovenca, Roglič na 11. mestu in Mohorič na 59.

Van Vleutenova je v letu 2018 zbrala 13 zmag, deset na dirkah svetovne serije, med njimi je skupno prvo mesto na Giro Rosi in tri etapne zmage, ter na enodnevni dirki La Course, ki poteka med dirko Po Franciji. Na SP je ubranila naslov prvakinje v vožnji na čas. Na drugem mestu je končala njena rojakinja Marianne Vos, zmagovalka cestne dirke na evropskem prvenstvu v Glasgowu je zbrala 17 točk manj. Tudi tretja je bila Nizozemka, in sicer Anna van der Breggen.

Med ekipami se je zmage razveselil Boels Dolmans. Ucijeva lestvica je prav tako na vrhu povsem nizozemska. Prvo mesto je pripadlo Van Vleutenovi, drugo Van der Breggnovi, tretje pa Vosovi. Ne obeh ženskih lestvicah je najboljša Slovenka Eugenia Bujak, 24. je na Ucijevi lestvici in 23. na lestvici svetovne serije. Slovenska profesionalna ekipa BTC City Ljubljana je ekipno točkovanje končala na 11. mestu.