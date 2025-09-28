Bulega presenetil Razgatliogluja in vpisal zmago na Superpole dirki

Sobotni program razreda Superbike je postregel s kvalifikacijami in prvo dirko vikenda, ki je pričakovano pripadla Turku Topraku Razgatliogluju. V zadnjih mesecih je nanizal kar 15 zaporednih zmag, pred selitvijo v elitni razred MotoGP pa si želi priboriti še tretji naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike. Na VOYO ste lahko danes že spremljali tudi kratko Superpole dirko, ki jo je dobil Italijan Nicolo Bulega. Razgatlioglu je zasedel drugo mesto, Alvaro Bautista pa tretje. Ob 13.55 bo na sporedu še glavna dirka nedeljskega dogajanja.