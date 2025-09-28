Svetli način
Bulega presenetil Razgatliogluja in vpisal zmago na Superpole dirki

Aragon, 28. 09. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 33 minutami

S.V. , N.M.
Sobotni program razreda Superbike je postregel s kvalifikacijami in prvo dirko vikenda, ki je pričakovano pripadla Turku Topraku Razgatliogluju. V zadnjih mesecih je nanizal kar 15 zaporednih zmag, pred selitvijo v elitni razred MotoGP pa si želi priboriti še tretji naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike. Na VOYO ste lahko danes že spremljali tudi kratko Superpole dirko, ki jo je dobil Italijan Nicolo Bulega. Razgatlioglu je zasedel drugo mesto, Alvaro Bautista pa tretje. Ob 13.55 bo na sporedu še glavna dirka nedeljskega dogajanja.

Superbike Aragonija
Superbike Aragonija FOTO: VOYO
Preberi še VN Aragonije: prvo dirko vikenda je dobil Razgatlioglu
Poljaki pričakovano opravili s Čehi, Italijani favoriti proti Bolgarom

