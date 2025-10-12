Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Kvalifikacijska dirka: Toprak in Bulega v boju za zmago

Estoril, 12. 10. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž. , S.V.
Komentarji
0

Dirkači razreda Superbike se v portugalskem Estorilu merijo na predzadnjem letošnjem dirkaškem vikendu. Toprak Razgatlioglu je v soboto na prvi dirki slavil pred Nicolom Bulego in v skupnem seštevku prednost pred Italijanom povišal na 41 točk. Turek je tako vse bližje novemu naslovu prvaka, če bi dirkaški konec tedna v Estorilu končal z vsaj 62 točkami prednosti, bi svojo tretjo krono osvojil že danes. Dirkači se merijo na krajši kvalifikacijski dirki, Toprak in Bulega pa znova bijeta boj za zmago. Ob 14.55 se bodo pomerili še na drugi dirki. Obe preizkušnji pa v živo na VOYO.

SBK Estoril
SBK Estoril FOTO: VOYO

Sobota pripadla Topraku

Turški dirkač Toprak Razgatlioglu je po sobotnem dogajanju v Estorilu še nekoliko bližje svojemu tretjemu naslovu prvaka v razredu Superbike. 

Najhitrejši je bil že na dopoldanskih kvalifikacijah, ko je pred svojim najbližjim zasledovalcem Nicolojem Bulego osvojil najboljši startni položaj, nato pa je Italijana ugnal še na prvi dirki in pred njim slavil svojo 20. zmago v letošnji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bulega še ima teoretične možnosti za naslov, a izjemno male

S tem je na predzadnjem dirkaškem vikendu sezone svojo prednost pred Bulego v skupnem seštevku povišal na 41 točk. Italijan sicer za zdaj še ohranja teoretične možnosti za osvojitev naslova, vendar bi se to lahko spremenilo že danes, saj ima Turek prvo zaključno žogico za skupno slavje.

Preberi še Razgatlioglu na Portugalskem prišel do zgodovinske 20. letošnje zmage

Da bi Razgatlioglu tretjo krono osvojil že na Portugalskem, mora svojo prednost povišati na 62 točk, manjka mu jih torej še 21. Ob slabem dnevu Bulege je to vse prej kot nemogoče, saj je dirkačem danes na voljo kar 37 točk, 12 za krajšo kvalifikacijsko dirko in 25 za drugo klasično dirko tega konca tedna.

Obe preizkušnji si boste lahko ogledali na VOYO, s prenosom superpole dirke začnemo ob 11.55, s prenosom druge dirke pa ob 14.55.

superbike vn portugalske toprak razgatlioglu nicolo bulega
Naslednji članek

Zelenica v Stožicah trpi zaradi prenatrpanega urnika

Naslednji članek

Nadarjeni celjski rokometaši dobili prvo tekmo v Belgiji

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286