Kvalifikacijska dirka: Toprak in Bulega v boju za zmago

Najhitrejši je bil že na dopoldanskih kvalifikacijah, ko je pred svojim najbližjim zasledovalcem Nicolojem Bulego osvojil najboljši startni položaj, nato pa je Italijana ugnal še na prvi dirki in pred njim slavil svojo 20. zmago v letošnji sezoni.

S tem je na predzadnjem dirkaškem vikendu sezone svojo prednost pred Bulego v skupnem seštevku povišal na 41 točk. Italijan sicer za zdaj še ohranja teoretične možnosti za osvojitev naslova, vendar bi se to lahko spremenilo že danes, saj ima Turek prvo zaključno žogico za skupno slavje.

Da bi Razgatlioglu tretjo krono osvojil že na Portugalskem, mora svojo prednost povišati na 62 točk, manjka mu jih torej še 21. Ob slabem dnevu Bulege je to vse prej kot nemogoče, saj je dirkačem danes na voljo kar 37 točk, 12 za krajšo kvalifikacijsko dirko in 25 za drugo klasično dirko tega konca tedna.

