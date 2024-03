Toskić ni več trener celjskega moštva

Alem Toskić je na klop zasedbe iz knežjega mesta sedel leta 2021 in klub v svoji prvi sezoni popeljal do naslova državnih prvakov. Lanska sezona je bila zanj in njegove varovance še nekoliko uspešnejša, saj so pivovarji osvojili trojno slovensko krono.

"Najboljša rešitev za klub in mene osebno je v tem trenutku prekinitev pogodbe. Za nami sta dve odlični sezoni, letošnja ni šla po pričakovanjih oziroma željah. Veliko se je v tem času zgodilo, spremenilo, predvsem v igralskem kadru. V vsakem trenutku smo skupaj z ekipo dali vse od sebe. Hvaležen sem vsem igralcem in članom strokovnega štaba, s katerimi sem sodeloval. Verjamem, da smo skupaj postali boljši ljudje, boljši igralci in napredovali smo na vseh področjih," je ob odhodu povedal 42-letni strateg.