Toskić: Pokazali smo dva obraza, v prvem smo kazali preveč spoštovanja Barci

Rokometaši Celja Pivovarne Laško tudi na 10. tekmi skupinskega dela niso prišli do točk, tokrat je bila precej previsoka ovira katalonska zasedba, ki je na lestvici skupine B na vrhu z 18 točkami po 10 tekmah.

Pred porazom v katalonski prestolnici so Celjani v gosteh priznali premoč tudi GOG Gudmeju, Magdeburgu, Wisli in Veszpremu, v domačem v Zlatorogu pa so izgubili proti Wisli Plock, Portu, Montpellieru, Barceloni in Veszpremu.