Toskić: To je velika zmaga za nas in ponosen sem na ekipo

Jutra po zmagah so najlepša. Tokrat še posebej, saj se rokometaši Celja Pivovarne Laško iz Francije vračajo z izjemnim uspehom. Pivovarji so bili v 11. krogu EHF Lige prvakov uspešnejši od Nantesa in si povečali možnosti za napredovanje v izločilne boje. Do konca skupinskega dela so še tri tekme in sve je še odprto ...

V Nantesu je polna dvorana pospremila izjemno dramatično končnico, ki je moštvu trenerja Celjanov Alema Toskića prinesla tretjo zmago v aktualni sezoni EHF Lige prvakov. Pivovarji so na kolena spravili izvrstno ekipo Nantesa. "To je naša zaslužena zmaga. Skozi celotno srečanje smo držali korak z ekipo Nantesa, večino drugega polčasa tudi vodili in na koncu z malce sreče, ki smo si jo nedvomno zaslužili, zasluženo osvojili dve točki," so bili prvi vtisi vratarja Gala Gaberška, ki je bil v obračunu v Nantesu naravnost sijajen. Med drugim je ubranil kar štiri sedemmetrovke. "Kapo dol celotni ekipi. Odigrali smo fantastično tekmo. Nantes je vrhunska ekipa, to je dokazal že v Celju, vendar pa smo se zavedali, da takratno srečanje ni bila realna slika, ko naš obraz ni bil takšen kot ga znamo pokazati. Nocoj smo ga. Prikazali smo moštveno, borbeno in srčno igro od prve do zadnje minute. Mislim, da smo na koncu povsem zasluženo slavili," je v izjavi za uradno spletno stran Celjanov povedal Gal Marguč.