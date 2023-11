Toskić: Zavedamo se, da imamo veliko priložnost za prvo evropsko zmago

Rokometaši iz mesta grofov so na dosedanjih tekmah v Ligi prvakov so bili še najbolj konkurenčni Portu. Na tekmi drugega kroga so si doma priigrali že devet golov prednosti, na koncu pa zavoljo izjemno medle in zmedene predstave v končnici klonili z 29:30. Na drugih dvobojih skupinskega dela v Celju niso bili kos Montpellierju in Barceloni, v gosteh pa GOG Gudmeju, Magdeburgu, Veszpremu in Wisli iz Plocka.

Liga prvakov, 9. krog:

skupina B:

Celje Pivovarna Laško - Wisla Plock (Kanal A in VOYO ob 18.40)