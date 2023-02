Toskić: Rekorden obisk Zlatoroga bo dodaten motiv

Pivovarji so zgoščen ritem tekem začeli na najboljši možen način. Na treh tekmah so zabeležili tri zmage. "Že ob koncu priprav na nadaljevanje sezone smo večkrat dejali, da nas februarja čakajo zelo zahtevne tekme, ko bomo morali biti maksimalno osredotočeni na vsako posamezno. Tri tekme so za nami. Zelo uspešne. Pred nami pa je Barcelona, izjemna ekipa, ki ima vsako leto za cilj osvojitev lige prvakov," pa je povedal trener Alem Toskić. Ta je dodal, da pritiska pred to tekmo ni. "Od nas se pričakuje le to, da damo proti evropskemu velikanu svoj maksimum. Torej to, da se od samega začetka srečanja dobro postavimo in verjamemo v to, kar delamo." Tudi on je izpostavil "rekorden obisk". "Še enkrat vabim vse ljubitelje, da pridejo ter nas podprejo. Vse prisotne moramo dobiti na svojo stran od samega začetka tekme, da bomo ob našem maksimumu ter njihovi bučni podpori Barceloni nudili dober odpor," je zaključil.

Barcelona, ki se lahko pohvali z zvezdniško ekipo, v kateri sta tudi Slovenca Domen Makuc in Blaž Janc, ima tako v skupini B 21 točk po 11 krogih, sledijo Kielce z 18, Nantes in Kiel s po 12, Aalborg z devetimi, Pick Szeged z osmimi, Celje s šestimi in Elverum z dvema točkama.

Celjane, ki lovijo šesto mesto, to namreč kot zadnje vodi v dodatne boje za osmino finala, do konca tega dela tekmovanja nato čakata še gostovanje pri Kielu in domači obračun z Aalborgom.