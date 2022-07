Totošković iz Italije na Hrvaško

"Da pridem v Dubrovnik, me je prepričal Dario Marinović. Klub, kamor prihajam, mi je predstavil v zelo dobri luči. So zelo ambiciozni, ciljajo na naslov državnega prvaka, sestavljajo močno ekipo. Priprave začnemo konec avgusta in veselim se novih zmag," je ob selitvi na Hrvaško za uradno spletno stran NZS povedal Denis Totošković. Slednji je zadnji dve sezoni igral v Italiji (naprej v prvoligašu CDM Futsal Genova), nazadnje v Sampdoriji v Serie A2. Z ekipo so ciljali na preboj v Serie A, a jim to v izločilnih bojih ni uspelo.



Denis Totošković je začel športno pot pri ljubljanski Iliriji, kmalu se je preselil na Ljubljano, potem je bil še član Interblocka. S futsalom je začel pri Vuku Ljubljana, ki ga je vodil Željko Pijetlovič. Totošković je v svoji karieri igral tudi za FSK Stripy, Puntar, Litijo in Maribor ter Dobovec Pivovarno Kozel, nazadnje je bil v Sloveniji član Litije. Ima tri naslove državnega prvaka Slovenije.



Za slovensko člansko reprezentanco je zbral 44 tekem, dosegel je 15 golov.