Francoz Alaphilippe na Touru do etapne zmage in rumene majice

Francoski kolesar Julian Alaphilippe je po samostojnem pobegu slavil na tretji etapi dirke po Franciji, 215 kilometrov dolge etape od Binchea do Epernaya. Član ekipe Deceuninck–Quick-Step se je tekmecev otresel s samostojno akcijo 15 kilometrov pred ciljem, v cilj je prišel s prednostjo 26 sekund pred glavnino in je tudi oblekel rumeno majico vodilnega. Sprint za drugo mesto je dobil Avstralec Michael Matthews, za njim so se zvrstili Belgijec Jasper Stuyven, njegov rojak Greg Avaermaet, Slovak Peter Sagan in Italijana Matteo Trentin in Sonny Colbrelli.

"Zelo dobro sem se počutil, ko sem začutil priložnost, sem napadel. Rumena majica na dirki po Franciji so bile moje sanje že od otroštva, zdaj jo imam. Poskušal jo bom čim dlje braniti, čeprav se s tem ne bom obremenjeval. Lahko rečem, da se letošnji Tour ne bi mogel začeti lepše, današnjega dneva zagotovo ne bom nikoli pozabil," je po svoji tretji etapni zmagi in prvi osvojitvi rumene majice dejal 27-letni Francoz.

V skupnem seštevku ima Alaphilippe, ki je lani na Touru osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca, 20 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom Van Aertom, Nizozemec Steven Kruijswijk na tretjem mestu zaostaja 25 sekund.

Od dveh Slovencev, kolesarjev ekipe Bahrain Merida, je bil danes boljši Jan Tratnik, z zaostankom treh minut in 51 sekund je zasedel 72. mesto, Matej Mohorič pa je bil 92., zaostal je osem minut in 43 sekund.