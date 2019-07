Tour: Vivianiju sprint v Nancyju, Mohorič 14.

Deceuninck - Quick Step je v dveh dneh zabeležil dve zmagi, Elia Viviani pa je v Nancyju nadaljeval italijansko slavje. Na zadnji etapi, ki se je končala v tem mestu, je namreč slavilMatteo Trentin. Prvi Slovenec na cilju je bil na 14. mestu Matej Mohorič, ki je sicer v zaključku delal za prvega sprinterja Bahrain-Meride, Italijana Sonnyja Colbrellija, a se je ta v zadnjem kilometru "izgubil" ter končal na 18. mestu. Drugi Slovenec v Bahrain-Meridi Jan Tratnik je bil 110. Oba Slovenca sta sicer vpisala čas zmagovalca. Sicer precej dolgočasna etapa - beg dneva trojice kolesarjev glavnine ni niti za trenutek zaskrbel - je nekaj akcije dobila v zadnjih 20 kilometrih. Zadnji vzpon dneva četrte kategorije je bil prelahek, da bi glavnino razbil, na spustu proti Nancyju pa je s samostojnim napadom poskusil FrancozLilian Calemejane. Na čelu dirke je vztrajal šest kilometrov, nato pa so se spredaj postavile sprinterske ekipe in ga hitro potisnile na začelje. Čeprav si je v ponedeljek Julian Alaphilippe s pogumno akcijo prikolesaril etapno zmago in rumeno majico vodilnega, je danes nesebično pomagal moštvu na poti do novega uspeha. Prvi je začel z močnim pospeševanjem, delo pa nato prepustil naslednjim članom belgijske ekipe. Viviani je sprint zaključil, kot od njega pričakujejo - z zmago.