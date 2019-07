Sagan zmagovalec etape, skupno vodstvo zadržal francoski kolesar

Peter Saganje zmagovalec pete, 175,5 kilometra dolge etape kolesarske dirke po Franciji. Trikratni svetovni prvak je v Colmarju dobil sprint glavnine, v kateri pa ni bilo vseh sprinterskih specialistov, ki so po štirih kategoriziranih vzponih omagali. Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal Francoz Julian Alaphilippe.

Sagan, kolesar ekipe Bora-Hansgrohe, je tako zabeležil že skupno 12. etapno zmago na dirki po Franciji in še utrdil vodstvo v razvrstitvi po točkah oziroma v točkovanju za zeleno majico. Drugo mesto v etapi je zasedel Belgijec Wout Van Aert, tretje in četrto pa Italijana, evropski prvak Matteo Trentin in Sonny Colbrelli, kolesar Bahrain Meride, ki mu je pred sprintom pomagal tudi Matej Mohorič. Slovenec je na koncu zaostal 17 sekund in zasedel 78. mesto. Še večji zaostanek si je nabral Jan Tratnik.