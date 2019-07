Tour: Italijan Ciccone obdržal rumeno majico

Dylan Groenewegen, moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, je na Touru slavil četrtič, sicer pa enajstič v sezoni ter šestinštiridesetič v karieri. Nizozemsko moštvo je na letošnji francoski pentlji že pri treh zmagah. Prvo je v uvodni etapi v Bruslju, ko je Groenewegen padel, prikolesaril Mike Teunissen, drugo so naslednji dan zabeležili v moštveni vožnji na čas. Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič, oba člana Bahrain-Meride, sta pomagala italijanskemu sprinterju Sonnyju Colbrelliju, ki je prišel do četrtega mesta. Tratnik je bil 19., Mohorič 99., oba sta končala v času zmagovalca.