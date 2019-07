Tour: V Toulousu odločili centimetri, zmaga Avstralcu Calebu Ewanu

Enaintrideset kilometrov pred ciljem je prišlo do padca, ki je povzročil nekaj živčnosti v glavnini, saj so morale nekatere ekipe poslati nazaj v pomoč kolesarje za svoje kapetane. Glavnino je moral loviti tudi Kolumbijec Nairo Quintana, medtem ko je zaradi padca Tour že končal Nizozemec Niki Terpstra. Kapetan Total Energie si je zlomil ključnico. Na koncu je prišlo do pričakovanega sprinta, ki je največ veselja prinesel Ewanu. Sprinter ekipe Lotto Soudal je prikolesaril do prve etapne zmage na francoski pentlji.

Slovenska kolesarja moštva Bahrain Merida Jan Tratnik in Matej Mohorič nista bila povsem v ospredju, Mohorič je bil 91., z minuto in 19 sekundami zaostanka za zmagovalcem, Tratnik pa 95., zaostal je minuto in 57 sekund. Skupno je Alaphilippe ohranil minuto in 12 sekund prednosti pred Valižanom Geraintom Thomasom in minuto ter 16 sekund pred Kolumbijcem Eganom Bernalom. Tratnik je 67., Mohorič 98. Četrtkova etapa bo dolga 209,5 kilometra, najzahtevnejša bo v zaključku. Čakata jih dva vzpona prve kategorije, od 178,5 kilometra in do cilja pa je zgolj spust.