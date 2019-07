Tour: Alaphilippe z zmago na kronometru še povečal skupno prednost

Francoski 27-letni kolesar Julian Alaphilippeje še enkrat presenetil kolesarsko javnost in z izjemno vožnjo na kronometru od Pauja do Pauja zadržal rumeno majico. Zvezdnik Deceuninck-Quick Stepa je na 27,2-kilometrski trasi pokazal vrhunsko formo, tako da je njegov največji konkurent za skupno zmago in lanski prvak Geraint Thomas zaostal za slabih 15 sekund (14:67), v skupnem seštevku pa Valižan za Francozom zaostaja že kar minuto in 26 sekund. Na tretje mesto v splošni razvrstitvi je skočil Nizozemec Steven Kruijswijk, ki je nadomestil Thomasovega ekipnega kolego Egana Bernala.

Jan Tratnik je končal kot 16., medtem ko je bil Matej Mohorič prav tako soliden in je 27,2 kilometra dolgo preizkušnjo končal na 23. mestu. Sledi ena najzahtevnejših etap 106. izvedbe dirke po Franciji, ki se bo zaključila z epskim vzponom na Col du Tourmalet, kolesarji pa bodo pred tem prečkali tudi Col du Soulor.