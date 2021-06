Četrta, protestna, etapa prinesla veliko slavje Cavendisha, 'mumija' Roglič z glavnino v cilj

Etapa se je sicer začela neobičajno, saj je prišlo do napovedanega protesta, uperjenega proti organizatorjem zaradi slabe varnosti tekmovalcev. Kmalu po začetku etape so se za kratko zaustavili na cesti, saj menijo, da so prisiljeni dirkati v nevarnih razmerah.

Protest sicer ni bil enoten, saj se nekateri niso želeli ustaviti, tudi do pričakovanega dialoga med vodstvom dirke in kolesarji pa ni prišlo. Številni padci na bretonskih cestah so doslej poskrbeli za obilico jeze med kolesarji, na tleh pa se je v ponedeljek znašel tudi Roglič. Po počasnem in umirjenem začetku v prvih desetih kilometrih sta nato pobegnila dva kolesarja, Belgijec Brent Van Moer (Lotto Soudal) in Francoz Pierre-Luc Perichon (Cofidis). V glavnini so potekali boji zgolj na vmesnih sprintih, ob koncu pa so šele nekaj 100 metrov pred ciljem ujeli Van Moera, ki je sijajno bežal, a za las ostal brez etapne zmage. V sprintu je bil v najboljšem položaju Philipsen, a je nekoliko prehitro začel pritiskati pedala, po levi strani pa ga je nato prehitel Cavendish in slavil 152. zmago v karieri in pomembneje 31. etapno zmago na Touru. S tem je 36-letnik z otoka Man zdaj le še tri etapne zmage oddaljen od absolutnega rekorda Belgijca Eddyja Merckxa (34).

V sredo bo na vrsti prvi od dveh kronometrov na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 27,2 km dolga vožnja na čas od Changeja do Laval Espace Mayenna. Gre za poglavitno ravninsko traso, ki pa bo kljub temu postregla z razlikami v boju za skupno zmago.

Izidi, 4. etapa, Redon - Fougeres (150,4 km):

1. Mark Cavendish (VBr/Deceuninck-Quick-Step) 3:20:17

2. Nacer Bouhanni (Fra/Team Arkea-Samsic) isti čas

3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Fenix)

4. Michael Matthews (Avs/BikeExchange)

5. Peter Sagan (Slk/Bora-hansgrohe)

6. Cees Bol (Niz/Team DSM)

7. Christophe Laporte (Fra/Cofidis)

8. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo)

9. Boy van Poppel (Niz/Intermarche Wanty Gobert)

10. Andre Greipel (Nem/Israel Start-Up Nation)

...

28. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

43. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

61. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

76. Luka Mezgec (Avs/BikeExchange)



Skupni vrstni red:

1. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix) 12:58:53

2. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) + 0:08

3. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:31

4. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) isti čas

5. Wilco Kelderman (Niz/Bora-hansgrohe) 0:38

6. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 0:39

7. Enric Mas (Špa/Movistar Team) 0:40

8. Nairo Quintana (Kol/Team Arkea-Samsic) isti čas

9. Pierre Latour (Fra/TotalEnergies) 0:45

10. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 0:52

...

20. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:35

39. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3:29

61. Luka Mezgec (Avs/BikeExchange) 7:41