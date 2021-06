Druga etapa: zmaga Van der Poelu, Pogačar z drugim mestom skočil pred Rogliča

Etapa je bila tokrat mirnejša od sobotne prve, v kateri sta se zgodila dva množična padca. Glavnina ni imela težav z nespametnimi gledalci ob cesti, v ospredje pa so po slabih 20 km pustili šest ubežnikov. Ti so pobirali točke za pikčasto majico najboljšega hribolazca, najvztrajnejša sta bila Belgijec Edward Theuns (Trek-Segafredo) in Francoz Jeremy Cabot (TotalEnergies). Glavnina ju je ujela 17 km pred ciljem oziroma tik pred prvim prečkanjem ciljnega vzpona Mur-de-Bretagne, na katerem so podelili nekaj bonifikacijskih sekund.