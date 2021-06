Slovenska šampiona in zvezdniška Ineosova zasedba glavni favoriti za rumeno majico

Lani je Pogačar relativno zgodaj ostal brez dveh ekipnih kolegov, Davideja Formola in Fabia Aruja , na skoraj vseh najtežjih vzponih v zadnjem tednu pa se je moral znajti sam. Letos mu bo zato ob strani stala občutno okrepljena ekipa, ki jo bodo sestavljali Poljak Rafal Majka , že omenjeni Italijan Formolo, Američan Brandon McNulty , Švicar Marc Hirschi , Danec Mikkel Bjerg , Norvežan Vegard Stake Laengen in Portugalec Rui Costa.

Doma sta ostala oba najboljša sprinterja katarske ekipe, Fernando Gaviria in Alexander Kristoff, kar jasno nakazuje, da je cilj ekipe zgolj eden – zmaga v skupnem seštevku. "Imamo dobro mešanico mladosti in izkušenj ter nekaj zelo dobrih hribolazcev in kolesarjev za raven teren," je o sestavi moštva povedal šef ekipe Joxean Matxin Fernandez. Osmerica je v primerjavi z letom 2020 močno okrepljena in v celoti podrejena Pogačarju, ki si je lani vlogo kapetana sprva celo delil z Arujem. A po drugi strani se bodo morali pri UAE-ju spoprijeti z izzivi, ki jih lani niso izkusili.

22-letnik s Klanca pri Komendi je vodil samo na zadnji dan, ko se je s šampanjcem v roki zmagoslavno zapeljal čez Elizejske poljane, tako da še nima izkušenj z branjenjem rumene majice. Poleg tega se je lani skoraj do konca zdelo, da ima Jumbo-Visma vse niti v svojih rokah, Pogačar pa je v ozadju mojstrsko čakal na pravi trenutek.

Letos bo od samega začetka na očeh tekmecev. Če bo že prej prišel do rumene majice, bo zanimivo videti, kako se bo pri njenem branjenju izkazala celotna ekipa, so v svoji napovedi pred začetkom Toura zapisali pri Global Cycling Network (GCN). Tovrstni pomisleki pa so upravičeni tudi zato, ker je Pogačar prav zavoljo ponesrečene ekipne taktike ostal brez skupne zmage na letošnji dirki po Baskiji.