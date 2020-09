Tour dokazuje, da je tudi največje športne prireditve mogoče izpeljati z navijači

Občutek, da to ni običajna izvedba dirke po Franciji, posameznik dobi v trenutku, ko postane del nje. Številno osebje, ki skrbi za nemoteno izvedbo etap, na vsakem koraku opozarja, da so maske obvezne – povsod in brez izjeme. Ko sem se v medijskem središču ob cilju 13. etape za trenutek spozabil in ob kavi snel zaščitno masko, je do mene nemudoma pristopil član osebja, ki me je opozoril na mojo napako. Organizatorji so poskrbeli celo, da je vsem navijačem na startih in ciljih etap na voljo brezplačno testiranje, po katerem rezultat prejmejo v roku 48 ur.

Poleg tega na vseh "uradnih" točkah Toura, kot so starti, cilji in vrhovi vzponov, prava gora plakatov opozarja na štiri dolžnosti vsakega obiskovalca: treba je ohranjati vsaj dva metra razdalje do kolesarjev, prepovedano je jemanje avtogramov in delanje selfijev, maska ter razkužilni gel pa sta del obvezne opreme.

Ob cestah tudi letos veliko navijačev

Že res, da na najbolj priljubljenih vzponih ni takšne množice ljudi, kot smo je bili vajeni, a navijačev je kljub ukrepom veliko. Pričakovati, da bodo vsi držali ustrezno medsebojno razdaljo, bi bila utopija, kakor tudi to, da se nihče izmed njih ne bi približal kolesarjem, zaradi katerih je nenazadnje prišel na dirko. A organizatorji zaenkrat dokazujejo, da je ob ukrepih, ki so več kot očitno ustrezni, mogoče tudi največje športne prireditve izpeljati ob prisotnosti gledalcev.