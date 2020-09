Tour: kraljevska etapa morda že odločilna v boju za končno zmago

Če je bil zaključek 16. etape napoved dogajanja v Alpah, se Primožu Rogličuv naslednjih dneh obeta pokrivanje številnih napadov devet let mlajšega Tadeja Pogačarja, ki kani izkoristiti dobro pripravljenost na svoji prvi 'francoski pentlji'. Slednji je že v relativno mirni etapi skušal odščipniti kakšno sekundo vodilnemu Rogliču, a mu to na ne ravno zahtevnem terenu ni uspelo. V sredo bo imel 21-letnik s Klanca pri Komendi novo priložnost, trasa pa bo precej zahtevnejša.

Na vrsti bo namreč morda celo najtežja etapa letošnjega Toura. Kolesarje čaka 170 kilometrov od Grenobla do prelaza Loze nad smučarskima središčema Meribel in Courchevel. Prvi od dveh vzponov na prelaz Madeleine bo dolg 17,1 kilometra s povprečnim naklonom 8,4 odstotka. Drugi, ciljni vzpon, pa je celo 4,4 kilometra daljši in v povprečju nekoliko manj strm (7,8 odstotka). Toda v zadnjih 4,5 kilometra kolesarje čaka zares zahteven odsek, saj se cesta v nekaterih delih pokonci postavi tudi s 24-odstotnim naklonom, povprečno pa se ta giblje okoli 10,5 odstotka. Obenem kolesarje čaka še daljši makadamski odsek za dodatno razburljivost v zadnjem tednu največje kolesarske dirke. Tudi Roglič se strinja, da bo naslednja etapa najtežja na letošnjem Touru.

"Na sporedu bo kraljevska etapa. Je zelo zahtevna in v bližini centra za smučarske skoke," ni mogel iz svoje kože nekdanji smučarski skakalec iz Kisovca, ki je večkrat skakal v bližnjem Courchevelu. "Zaključni vzpon je najvišje ležeča točka letošnjega Toura in zadnji kilometri vzpona so zares težki, saj gre za res strmo kolesarsko stezo. Po 15 dnevih kolesarjenja teren ne igra več takšne vloge. Ravno, navkreber. Vseeno je. Treba je imeti dobre noge in upam, da bodo dobre tudi na sredini etapi,"je še dodal Kisovčan.